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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'ByLock' açıklaması (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:36 | Son Güncelleme 38 dakika önce

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir" denildi. Açıklamada mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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