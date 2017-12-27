Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'ByLock' açıklaması (1)

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucu bağlantı ve veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş olduğu tespit edilmiştir" denildi. Açıklamada mağdurların tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Canan Karatay'a büyük şok
Son dakika! Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı
‘Kadın avcısı Kanadalı doktor’ yakalandı
Cono aşireti kadınlarından akılalmaz ifade!
Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi
Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!
Sefalet içinde öldüler! İşte büyük ikramiyeyi kazananların ilginç hayat hikayeleri
AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt
Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor
Ölümsüzlüğün sırrı burada olabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum