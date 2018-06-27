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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefo

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in örgüt mensuplarıyla, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.


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