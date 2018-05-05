Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi. Bir kişinin de sel sularına kapıldığı görüldü.
Başkentte öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Mamak'ta sele neden oldu. Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişinin de sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Ancak vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.
Sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Topaca, "Hasar tespitinden sonra vatandaşlarımıza gerekli desteği yapacağımız duyurmak istiyorum. Olağanüstü bir durum oldu. Bunun sebepleri konusunda belediyelerimiz arazideler, çalışıyorlar. 3 vatandaşımız selden etkilenmiş. Ciddi bir durumları yok tedavileri yapılıyor. Dükkanı ve aracı zarar görenler hasar tespiti için beklesin." dedi.
ANKARA BELEDİYE BAŞKANI TUNA: YAŞANMAMIŞ BİR FELAKET MEYDANA GELDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak ilçesinde yaşanan sel ile ilgili, "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi." dedi.
Mamak ilçesindeki sel bölgesinde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, açıklamalarda bulundu.
Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Tuna, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti. "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi." ifadesini kullanan Tuna, hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Ankara'da Mamak ilçesi dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarını kaydetti.
BAŞBAKAN BİLGİ ALDI
Başbakan Binali Yıldırım, Mamak'ta etkili olan selle ilgili olarak Ankara Valisi'nden bilgi aldı.
YAĞIŞLAR 3 GÜN DAHA SÜRECEK
Ankara'da yağışların 3 gün daha devam edeceği uyarısında bulunuldu.
AA
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