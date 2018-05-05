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Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

Ankara'da aniden etkili olan yağış sele neden oldu. Son dakika habere göre, bir kişi sel sularına kapılırken, çok sayıda iş yerini su bastı. Sel suları nedeniyle 3 kişi yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Bu görülmemiş bir afet" dedi. Ankara Valisi Topaca ise yaptığı açıklamada, "Dükkanı ve aracı zarar görenler hasar tespiti için beklesin." dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle onlarca araç sürüklendi. Bir kişinin de sel sularına kapıldığı görüldü.

Başkentte öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, Mamak'ta sele neden oldu. Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişinin de sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Ancak vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.

Sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Vatandaşlar, yağmur sularından korunmak amacıyla güvenli yerlere sığınırken, çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

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ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Topaca, "Hasar tespitinden sonra vatandaşlarımıza gerekli desteği yapacağımız duyurmak istiyorum. Olağanüstü bir durum oldu. Bunun sebepleri konusunda belediyelerimiz arazideler, çalışıyorlar. 3 vatandaşımız selden etkilenmiş. Ciddi bir durumları yok tedavileri yapılıyor. Dükkanı ve aracı zarar görenler hasar tespiti için beklesin." dedi.

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ANKARA BELEDİYE BAŞKANI TUNA: YAŞANMAMIŞ BİR FELAKET MEYDANA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak ilçesinde yaşanan sel ile ilgili, "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi." dedi.

Mamak ilçesindeki sel bölgesinde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, açıklamalarda bulundu.

Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Tuna, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti. "Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi." ifadesini kullanan Tuna, hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Ankara'da Mamak ilçesi dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarını kaydetti.

BAŞBAKAN BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, Mamak'ta etkili olan selle ilgili olarak Ankara Valisi'nden bilgi aldı.

YAĞIŞLAR 3 GÜN DAHA SÜRECEK

Ankara'da yağışların 3 gün daha devam edeceği uyarısında bulunuldu.

AA

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Ankara Mamak sel

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
umarım akp de sele kapılıp gidecek....
umarım sizin gıbı kanı bozuk pislikler selde geberir it soyu
@kapora37 sizden olmayanlar hain sizden olmayanlar fetöcü. bir siz vatanperversiniz çakma milliyetçiler koyun sürüsü
@kapora37 küfür etme lan terbiyesiz herif pis herif
@kapora37 Tam da siz yobaz, insanlıktan ve medeniyetten uzak fesli kadir nesline uygun bir ağıza sahipsin. insanlıktan uzaksınız da bari biraz terbiyeli olsanız
Her yeri beton yaparlarsa oluca gı su sel beton beton her yer beton Doganın dengesini bozarsasak oda bizi bozar
sele kapılan İ.Melih Gökçek mi?
rabbim yardımcıları olsun
Görüyorsunuz,anlatmaya gerek yok!:S
ulan ayıp be bir sehire bir felaket oluyor onda bile siyaset yapıyorsunuz insanlıktan nasibini almamıs .....
MELİH GÖKÇEK İN ESERİİİ İŞTE AKP İŞTE BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ M.Ö 1341 DE SEÇİLEN ŞAHSIN YAPTIĞI ESER ...GRURDUY
Alt yapı çalışması sıfır
@maslan_1980_giphi alt yapı yok ama üst yapı çok
Melih Götçek izmir belediyesiyle dalga geçer şov yapardı.Ahhh rahmetlii pamuğu tıkadılar...
Ülkemizdeki yöneticilerin %90 cahil, bilgisiz olduğu için normal manzaralar bunlar..
MELİH GÖKÇEK İN ESERİ GÖRÜYORSUNUZ ANLATMAYA GEREK YOK... NOT ŞİMDİ AÇIKLAMA GELİR GÖKÇEKTEN ALLAH TAN OLAĞAN ŞEY BU AVRUPADA DA OLUYOR NORMAL BU ŞEYLER TABİ.. ABD DE KASIRGA OLUYOR ORAYA DA BAKIN ... ALT YAPI İLE ALAKASI YOK YANİ OLAYIN ALLAHTAN HEP..
MELİH GÖKÇEK VE AKP İKTİDARININ ANKARA'YA YAPTIĞI ALT YAPININ NASIL ÇALIŞTIĞININ VİDEO'SU
Bi felaket var ortada 1 kidi kayip maddi hasar var ama siz hala siyaset pesindesiniz... yuh icine sicayim sizin siyasetinizin tamam mi? bu kadar gozu kara cahil ve hayvan olmayi nasil beceriyorsunuz!?
eski belediye başkanı izmire yağmur yagdıgı zaman alt yapı yok diye twitler atıyordu demekki kendileride ankaranım alt yapısını yapmamışlar ondan sel basmış ankarayı
ya nasıl bir yoplum olduk böyle bir felaket olmuş insanlar bunun üzerinden bile siyaset yapar hale geldi yazık ankara mamaktaki insanlara geçmiş olsun
her yer beton her yer rant, çalmaya devam halk da olmeye devam edıyor
hepsi melih gokcegi koltuktan aldiniz diye oluyor
bu mahalleyi bilmeyen herkes konuşuyo bu mahalle yüksek tepelerin arasında kalmış bi mahalle yukardan bi bidon su döksen aşağıya çamur yığını olup geliyo mazgallar falan daha yeni yapıldı su giderleri yeni yapıldı ama yine bi işe yaramadı yaramazda zaten
Geçmiş olsun Ankara
Fena yağdı 5 dakikada her taraf dere gibi oldu. Malesef doğanın dengesini bozduk.
izmir i chp yönetiyor diye su baskını sellerde sürekli eleştirenler burası da Ankara ve akp yönetiyor. demekki Allah ın afadı olunca ayrım yapmıyor. Allah her yeri afadı ile muamele eylemesin.
allahım afatından esirge
Ankara'ya bu kadar yağmur yağıyor mu
sayın Tuna bu görülmemiş bir afet değil biz boğaziçinde oturuyoruz aynısı geçen sene de oldu su giderleri için hiçbir tedbir alınmadı!!!
ankara çöl olmuş yeşil alan yok her yerde inşaat var müteahhitlere peşkeş çekmişler her yeri bu doğal afetler daha iyi günler
doga intikamını alır .lakin rant için bu toprakları betonlastıranlar coktan alacagını aldı simdi secimi kaybederlerse kendilerine kacacak yer arıyorlar
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