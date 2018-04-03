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Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davanın dosyasına, dikkat çekici fotoğraflar girdi.

Davanın firari sanığı Ahmet Güneş ile Ankara Garı'ndaki patlama dahil bir çok saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen ve IŞİD'ın sözde Türkiye emiri olan Yunus Durmaz'ın IŞİD kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı.

Ankara'yı kana bulamıştı! İnfaz anı ortaya çıktı!

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IŞİD'İN SÖZDE EMİRİ!

IŞİD'İN SÖZDE EMİRİ!
Davanın firari sanığı Ahmet Güneş ile Ankara Garı'ndaki patlama dahil bir çok saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen ve IŞİD'ın sözde Türkiye emiri olan Yunus Durmaz'ın IŞİD kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı.
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ANKARA'DA 102 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUYDU

ANKARA'DA 102 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUYDU
Bir kişinin Güneş tarafından infaz edilme anı da fotoğraflara yansıdı. Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
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YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ PATLATTI

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ PATLATTI
Davanın en son görülen celsesinde beyanları alınan müştekiler ve avukatlar, sanıklarla ilgili başka illerde yürütülen soruşturma ve davaların dosyaları ile Mayıs 2016'da Gaziantep'te yakalanacağını anlayınca kendini patlatan Yunus Durmaz ile ilgili otopsi raporlarının istenmesini talep etmişti.
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SURUÇ'TA GERÇEKLEŞEN OPERASYONDA YAKALANDI

SURUÇ'TA GERÇEKLEŞEN OPERASYONDA YAKALANDI
Beyanları değerlendiren mahkeme heyeti, söz konusu dosyalar ile otopsi raporunun istenmesine karar vermişti.Bu kapsamda, 24 Nisan 2014 tarihinde Suruç'ta gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan Ahmet Güneş'in üzerinden çıkan dijital materyaller dava dosyasına girdi.
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DOSYAYA BU FOTOĞRAFLAR GİRDİ

DOSYAYA BU FOTOĞRAFLAR GİRDİ
Dosyaya giren fotoğraflarda, Ahmet Güneş ile Yunus Durmaz'ın IŞİD kampında örgüt üyelerine eğitim yaptırdığı görülüyor. Durmaz'ın eliyle işaret ettiği bir kişinin Güneş tarafından infaz edildiği an da fotoğraflara yansıdı.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Garı terör saldırısı Cemil Yavuz Karanfil Yunus Durmaz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hani TAK üstlenmişti bu eylemi. Şimdi İŞID mi oldu ?
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