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Ankara'da 112 ekibine saldırı: Doktor kafa travması geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 00:28 | Son Güncelleme

Ankara Öveçler'de 112 sorumlusu doktora bir vakaya müdahalesi sırasında saldırıda bulunuldu. Doktorun kafa travması geçirdiği bildirildi.

Ankara'da 112 ekibine saldırı: Doktor kafa travması geçirdi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Öveçler 112 ekibi sorumlusu Dr. Yusuf Bal'ın saat 17.45'te bayılma şikayeti üzerine vakaya gittiği belirtildi.

DOKTOR HASTANEYE KALDIRILDI

Açıklamada, alkollü olduğu öğrenilen hasta ve yakınlarınca darbedilen ve kafa travması geçiren Bal'ın, ilk müdahalesinin ardından Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındığı ifade edildi. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğünün, sağlık çalışanına yönelik darpla ilgili soruşturma başlattığı, konu hakkında gerekli hukuki işlemlerin de takip edildiği kaydedildi.

"KAMUOYUNU DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik üzücü olaylar yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Personelimize yönelik bu çirkin saldırıyı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Dr. Yusuf Bal'a yapılan saldırının, sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilere yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Son günlerde sayısında üzücü bir artış görülen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve darp olaylarına karşı kamuoyunun tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıların sonlanmasını istiyoruz." temennisinde bulunuldu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara öveçler 112 ekibi saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
doktor olunca karşı taraf tutuklanır haberde oldu ya polis hergün dayak yiyor bişey yok EYYYY İçiçleri bakanı koru biraz memurunu
bu cehaleti eğitmedikçe karanlık sürecek.ne yazıkki egemenlerde "ıslah"etme iradesi yok.gericiliği yıkacağağına besliyor.
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