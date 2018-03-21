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Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine verdikleri ve sınav sorularının verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine verdikleri ve sınav sorularının verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. (İHA)

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