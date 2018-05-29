Ankara’da 15 Temmuz gazilerine trafikte çirkin saldırı

Ankara’da 15 Temmuz gazisi iki kişi, trafikte yol verme tartışması yaşadığı kişi ve onun tanıdıkları tarafından ölesiye darp edildi. İHA'nın haberine göre, Altındağ ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, otomobille Opera’dan Ulus istikametinde seyreden 50 yaşındaki Ayhan Damar, trafikte manevra yapınca hemen arkasında seyreden aracın sürücüsü 23 yaşındaki Yusuf S.’nin tepkisini çekti. Kırmızı ışıkta aracından inen S.’nin, Ayhan Damar’ın kullandığı otomobilin yanına gelerek küfürler savurduğu iddia edildi. Damadı 29 yaşındaki Gökhan Gümüş ile birlikte hastaneden çıkan eşi Hülya Damar’ı eve götürdüğünü belirten Ayhan Damar, oralı olmayarak yoluna devam etmeye çalıştı. Şahsın sözlü saldırısını sürdürmesi üzerine, S.’yi uyarmak için araçtan inen Gökhan Gümüş, bir anda toplanan 3-4 kişilik kalabalığın saldırısına uğradı. Damadını kurtarmak için olaya müdahale eden kayınpeder Ayhan Damar da şahısların saldırısına maruz kaldı. Dakikalar içinde kalabalıklaşan grup tarafından darp edilen iki gazi, daha sonra olay yerine gelerek müdahale eden trafik polisleri sayesinde kurtuldu.

'DEVLETİN GAZİSİYİM, ENGELİM VAR'



Opera kavşağından Ulus istikametinde ilerledikleri sırada arkadaki aracın sürücüsüyle yol verme tartışmasından dolayı bir gerilim yaşandığını söyleyen Gökhan Gümüş, “Arkamızdan gelen şahıs bize küfürler savurdu. İlerideki kırmızı ışıkta durduğumuzda da araçta kayınbabam ve kayınvalidem olmasına rağmen sinkaflı ifadeler kullanmaya devam etti. Bizim uyarılarımıza aldırmayan şahıs, kırmızı ışığı da fırsat bilerek levyeyle birlikte arabadan indi. Bu arada da telefonla konuşuyordu. Birilerini toplamaya çalışıyordu. Ulus’taki çarşıdan 3-4 kişi daha çıktı, o kişiler beni orada darp etti. Darp edilirken benim, ‘Devletin gazisiyim engelim var’ dememe rağmen, devlete, polise, gaziliğime küfürler edip saldırmaya devam ettiler” diye konuştu. Ulus Meydanında yaklaşık 10-15 kişi tarafından ölesiye darp edildiklerini kaydeden Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Babam beni kurtarmak için geldiğinde bu kez de 6-7 kişi onu darp etti. Yani yaklaşık 10-15 kişi tarafından Ulus’ta darp edildik. Gazi olduğumuzu belirtmemize rağmen darp edildik. Biz gaziler olarak Ankara’da birkaç defa böyle saldırılara maruz kaldık. Bizim bu olayda hiçbir şekilde suçumuz yoktu. Biz arkadaşları yollarına gitmeleri yönünde defalarca uyarmamıza rağmen, onlar adam toplayarak bizi darp ettiler. Bu şahıslardan biri gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Ama ne hikmetse şu an arkadaşa ulaşılamıyor. Savcı yakalama kararı verdi. Şu anda arkadaş bulunamıyor.”