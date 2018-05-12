Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Edinilen bilgiye göre, kendilerini iş adamı olarak tanıtan ve lüks arabalarla gezip Park Caddesi, Ümitköy ve İncek gibi Başkentin lüks semtlerinde emlak-oto kiralama adı altında dükkan açıp vatandaşa güven veren Kenan Y. isimli şahsın öncülüğündeki 16 kişilik çete, çok sayıda vatandaşı dolandırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

3 YÖNTEMLE VATANDAŞLARI MAĞDUR ETTİLER



Ekipler tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipte çetenin, 1. yöntem olarak arabaların değerinden yüksek teklifte bulanarak araç sahiplerini yemeklere lüks kafelere götürerek güven sağlayan şebeke paranın bir kısmını verip geri kalanını senetle ödemeyi vaat ederek dolandırdıkları. 2. yöntem olarak, parayı noter huzurunda EFT yaptım diyerek üzerlerine alıp daha sonra el çabukluğuyla EFT'yi iptal edip araçları üzerine alarak aynı gün içerisinde değerinden düşük miktarda araçları sattıkları. 3. yöntem olarak ise Ankara dışından araç almak için Ankara’ya gelen şahısları aracı alma bahanesiyle oyalayarak aracın vekaletini alıp, mağdurdan irtibatı kesip vekaletle satışı gerçekleştirip irtibat numaralarını değiştirmek gibi 3 yöntem kullandıkları tespit edildi.