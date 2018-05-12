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Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:48 | Son Güncelleme

Ankara'da kendilerini iş adamı olarak tanıtan ve vatandaşı yaklaşık 5 milyon TL zarara uğratan 16 kişilik organize çete çökertildi.

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Edinilen bilgiye göre, kendilerini iş adamı olarak tanıtan ve lüks arabalarla gezip Park Caddesi, Ümitköy ve İncek gibi Başkentin lüks semtlerinde emlak-oto kiralama adı altında dükkan açıp vatandaşa güven veren Kenan Y. isimli şahsın öncülüğündeki 16 kişilik çete, çok sayıda vatandaşı dolandırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

3 YÖNTEMLE VATANDAŞLARI MAĞDUR ETTİLER

Ekipler tarafından gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipte çetenin, 1. yöntem olarak arabaların değerinden yüksek teklifte bulanarak araç sahiplerini yemeklere lüks kafelere götürerek güven sağlayan şebeke paranın bir kısmını verip geri kalanını senetle ödemeyi vaat ederek dolandırdıkları. 2. yöntem olarak, parayı noter huzurunda EFT yaptım diyerek üzerlerine alıp daha sonra el çabukluğuyla EFT'yi iptal edip araçları üzerine alarak aynı gün içerisinde değerinden düşük miktarda araçları sattıkları. 3. yöntem olarak ise Ankara dışından araç almak için Ankara’ya gelen şahısları aracı alma bahanesiyle oyalayarak aracın vekaletini alıp, mağdurdan irtibatı kesip vekaletle satışı gerçekleştirip irtibat numaralarını değiştirmek gibi 3 yöntem kullandıkları tespit edildi.

ORGANİZE ÇETE ŞAFAK VAKTİ OPERASYONLA YAKALANDI

Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eski sabıkalılar tarafından “Madrabaz Çetesi“ olarak adlandırılan grubun Ankara merkezli gerçekleştirdikleri 24 olayı deşifre etti. Ekipler bu tespitten sonra Kenan Y. isimli şahsın kurduğu 16 kişilik organize çetenin evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişide kıskıvrak yakalandı. Çete üyelerinden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli şahıs denetimli serbest kalırken, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Çete üyelerinin ev iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek, çok sayıda mermi, araç vekaleti ve satış sözleşmelerine el konuldu. Ayrıca ekipler tarafından organize çete üyelerinin işledikleri şuçlarla vatandaşı yaklaşık 5 milyon TL zarara uğrattıklarını tespit etti. (İHA)

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