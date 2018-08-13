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Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 20:25 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı’nın adamlarıyla ilgili soruşturma kararı verdi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Alaattin Çakıcı'nın avukatı da yer alıyor.

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Kırıkkale Keskin Cezaevi’nden bu sabah Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilen Alaattin Çakıcı’nın 17 adamı hakkında gözaltı kararı verildi.

17 ADAMI HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakıcı’nın adamlarıyla ilgili önemli bir soruşturma başlattı. “Çıkar amaçlı silahlı örgüt üyesi olmak” ve “örgüt adına faaliyet” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çakıcı’nın 17 adamı hakkında gözaltı kararı verildi. Çakıcı’nın avukatı da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun’un talimatı üzerine Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kırıkkale ve Ankara’da yapılan baskınlar sonucunda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Suç örgütü liderliğinden hükümlü bulunan Alaattin Çakıcı, bir gazetenin patronu ve 6 yazarını, gazetenin kendisiyle ilgili bir haberi nedeniyle ölümle tehdit etmişti. Bir süredir Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Çakıcı iki kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda da bulundu.

Çakıcı'ya Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde süresiz sağlık kurulu raporu verilmesi de tartışmalara neden olmuştu. Bu gelişme üzerine Çakıcı hakkında hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. HSK 1. Dairesi tüm bu gelişmeler üzerine Kırıkkale Başsavcısının değiştirilmesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcı gözaltı soruşturma

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Rte gerçekten korkuyo galiba bundan
devletin yerini çteler alırsa,devlet çöker.Ben vatanseverim,eeee silâhlı ögütü var eeee?Devlet için kurşun atan da yiyende şereflidir eeeee?devletin kolluk güçleri ne göev yapar,istihbaratı nerededir?
Biz tahliye bekliyoduk tüh ya. Neyse az gündem degişir....
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