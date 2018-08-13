Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Kırıkkale Keskin Cezaevi’nden bu sabah Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilen Alaattin Çakıcı’nın 17 adamı hakkında gözaltı kararı verildi.

17 ADAMI HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakıcı’nın adamlarıyla ilgili önemli bir soruşturma başlattı. “Çıkar amaçlı silahlı örgüt üyesi olmak” ve “örgüt adına faaliyet” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çakıcı’nın 17 adamı hakkında gözaltı kararı verildi. Çakıcı’nın avukatı da gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun’un talimatı üzerine Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kırıkkale ve Ankara’da yapılan baskınlar sonucunda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Suç örgütü liderliğinden hükümlü bulunan Alaattin Çakıcı, bir gazetenin patronu ve 6 yazarını, gazetenin kendisiyle ilgili bir haberi nedeniyle ölümle tehdit etmişti. Bir süredir Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Çakıcı iki kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda da bulundu.

Çakıcı'ya Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde süresiz sağlık kurulu raporu verilmesi de tartışmalara neden olmuştu. Bu gelişme üzerine Çakıcı hakkında hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. HSK 1. Dairesi tüm bu gelişmeler üzerine Kırıkkale Başsavcısının değiştirilmesine karar vermişti.

