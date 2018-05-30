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Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

Ankara'da son dakika operasyonu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Bank Asya'ya himmet parası yatıran 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ silahlı örgüt mensuplarının örgütün finansmanı kapsamında elde edilen himmet paralarının akladıkları iddiasıyla 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ silahlı örgüt mensuplarının örgütün finansmanı kapsamında elde edilen himmet paralarının şüphe çekmeden aklanabilmesi için belirli tutarlar halinde Asya katılım bankası A.Ş nezdindeki muhtelif hesaplara para aktarılmasını sağlayarak bu hesaplara bloke koydurdukları iddiası ise MASAK tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan 59 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek operasyon başlatıldı.

29 şüpheli şahıs ele geçirilirken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ettiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ bank asya operasyonu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bank Asya'nın kurucusu olan şahıs SPK atanmış, Bank Asya'ya para yatıran hapise atılıyor. Fetönün okullarına teşvik verenlere bir şey yok, çocuğunu okula gönderenler hapise atılıp işinden ediliyor. Fetöyü ziyaret edenler millet vekili yapılıyor, o vekili seçen millet içeri atılıyor, Fetöye devletin tüm kurumlarını fetöye teslim edenler kandırılıyor, devletin yöneticilerine kanıp fetöye inananlar hapise atılıyor. İktidar fetöyle iç içe geçmiş o yüzden fetöyle mücadele hikayedir...
adam diyorki ben 3-5 defa fetöyle görüştüm .ona bişey olmuyor. devletin kararıyla açılmış bankaya para yatıranı içeri alıyorlar. seçimden sonra tum hesaPLARAEL KONULACAK VARLIK FONU ALTINDA FETÖCÜSÜN PARAN VARSA. YAZIN BİR TARAFA
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