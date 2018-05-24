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Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) barut fabrikasında patlama meydana geldi. Son dakika habere göre, patlama sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Barutsan'ın yakıt ünitesinde patlama meydana geldi.

BARUTSAN ÜNİTESİNE İTFAİYE VE AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı (MKEK) ünitede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Elmadağ Son dakika fabrika

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
reis secimi kaybettikten sonra batsin yansin bu dunya..
@soner_1970_gyfug Sen AK Partiye gönül veren birisi isen ben Mars Büyükşehir Belediye Başkanıyım.... Klavye Fetö'sü seni...
Yapma be sahiden mi?
fevzi marsı buyuksehir olarak gormen senin bir akkoyun oldugunun gostergesi o kadar buyuk gezegen varken marstan olsa olsa ilce belediyesi olur.
kumpas ,fetö ve suikast
yaralılara acik şifalar
Geçmiş olsun,İnşallah çok zayiyat yaralı veya ölü yoktur.
barutsan makine kimya roketsan hepsi aynı bölgede. Devletin bu bölgeye yatırımı sıfır bakım sıfır.
rezalet
Allah şifalar versin, Merhuma rahmet ailesine sabır versin allahım. Yaralılarada şifa ver sen allahım. En özel en güvenlikli en tedbirli olunması gereken yerlerde bu tarz şeylerin yaşanması hayret birşey dedirtiyor insana. Birde savaş zamanı bu yerlere ihtiyacımız varken bu durumlar başımıza gelirse ne yapıcaz. Allah merhuma rahmet, yaralılara acil şifalar versin.
Kasıt filan yok. yetersiz eleman çalışıyor
ALLAH YARDIMCILARI OLSUN İŞLLH
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