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Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Korku dolu dakikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 07:14 | Son Güncelleme

Ankara'da mobilya atölyesi olarak kullanılan üç katlı bir binanın giriş kısmı çöktü.

Ankara'da bir binada çökme tehlikesi! Korku dolu dakikalar

PTT Evleri Mahallesi Çiğiltepe Askeri Lojmanları'nın arkasında bulunan 1556 Cadde'deki üç katlı binanın kolonlarında henüz belirlenemeyen nedenle çatlaklar meydana geldi.

Bunun üzerine binanın ön cephesindeki giriş kısmı ve üst katlarında kısmen çökme yaşanırken olay sırasında içeride bulunan Suriye uyruklu Yusuf El Cas ve Mahmut El Şavit mahsur kaldı.

Binanın yıkılma tehlikesine karşı büyük panik yaşayan Cas ve Şavit, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

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HALATLA İNMEYE ÇALIŞTILAR

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri binanın ikinci katındaki bir pencereden sarkıttıkları halatla inmeye çalışan Cas ve Şavit'i itfaiye merdiveni ile kurtardı.

Mobilya atölyesinde çalıştıklarını ve binanın üst katında kaldıkları belirtilen Cas ve Şavit, büyük bir gürültü ile binanın bazı bölümlerinin çöktüğünü söyledi.

Yaşadıkları korku ile kaçmaya çalıştıklarını ancak binanın giriş kısmındaki çökme nedeniyle içeride mahsur kaldıklarını kaydeden Cas ve Şavit, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtulduklarını anlattı.

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Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede alt kattaki kolonların çökmesi sonucu giriş kat ve üst katlardaki bazı duvarların yıkıldığını tespit etti.

Çökme tehlikesi bulunan binanın ön cephesinin belediye ekipleri tarafından iş makineleri yardımı ile yıkılacağı bildirilirken, polis ve uzman ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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