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Ankara'da büyük operasyon! Ünlü iş adamının intiharına neden olmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 21:41 | Son Güncelleme

Ankara'da bazı iş adamlarını tehdit edip haraca bağlayan silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bir iş adamının intiharına neden oldukları ve silah ticareti yapıp kentsel dönüşüm kapsamındaki gecekonduları kundaklayarak zorla aldıkları ortaya çıktı.

Ankara'da büyük operasyon! Ünlü iş adamının intiharına neden olmuşlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 20 şüpheli hakkında "silahlı örgüt üyesi olmak", "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "silah ticareti yapmak" suçlarından gözaltı kararı vermiş, örgüt lideri olduğu belirtilen Kemal B. ile birlikte 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gıda sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Serdar E.'nin şikayeti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılığa gelen iş adamı Serdar B., başka kişilere verdiği bayiliklere ait iş yerlerinin değişik tarihlerde kurşunlandığını, Kemal B. ile ismini bilmediği bazı kişilerin ise kendinden bin 800 dolar istediğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Musa Yücel'in talimatıyla harekete geçen Ankara polisi, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 6 iş yerinin kurşunlanma olayının Kemal B. ile adamları tarafından yapıldığı belirlendi.

Ünlü ayakkabıcının intiharına neden olmuşlar

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün ayakkabı işi ile uğraşan Beytullah Yıldırım'ın intiharına neden oldukları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre iş adamı Yıldırım, şüpheliler T.D. ve M.K.'ye olan borçlarından dolayı şirketindeki hisseleri M.K.'ye devretti. Şirketten elde edilen gelirlerle borçlarını tahsil eden şüpheliler, Yıldırım'a gelirden pay vermedi. T.D., şirketin borçlarının istediği gibi ödenmemesi üzerine şirketin başına şüphelilerden T.Y.'yi getirdi. T.Y. de adamlarıyla birlikte şirketteki ayakkabı ve büro malzemelerini Kızılay'da bazı dükkanlar aracılığıyla sattı. Şüpheli T.Y., üzerinde baskı kurduğu Yıldırım'ı kendisinden habersiz ödeme yaptığı gerekçesiyle şirkette darp etti. Örgütün baskılarına daha fazla dayanamayan Yıldırım, silahla intihar etti.
Örgüt üyesi olduğu tespit edilen B.B.Ö.'ye yönelik yapılan takipte, şüphelinin ruhsatsız silah temin ederek şüpheli A.K.'ye verdiği, A.K.'nin de silahları sattığı belirlendi.

Kentsel dönüşümdeki gecekonduları kundaklattılar

Soruşturma kapsamında ayrıca, örgütün Ankara'nın Mamak ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamındaki bazı gecekonduları kundaklattığı, kullanılamaz hale getirilen gecekonduları zorla aldığı ortaya çıktı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara operasyon iş adamı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kanun yok abim memlekette. çaydırıcı değil. 3. - 6 ay yatınca adam o alemde sanki bileğine bilezik takılmış gibi geziyor alemde. 10 defa girip öıkmışlığım var deyip daha fazla tehtit ediyor. onu 1 kere yatırıcan öıkarmıyacan ki diğerleri akıllansın.
Ödül gibi cezalar olduğu sürece, adalet süzgeci delik olduğu sürece, bu işlerin sonu gelmez. Benim canıma kast eden malıma el uzatani devlet affediyor. Adaletin olmadığının en bariz göstergesi bu. Adam kedi köpek öldürüyor para cezası alıyor. Önceden vergi dairesi vardı
Bu çetenin reyizi sincan AKP mitinginde üç hilâl bayrak aşan bahçıvan gibi önceden dönmüş çakma ülkücü BOZKURT rabisleri biz bu lağımdan kurtulduk alayı simdi alfabeli işte bu yüzden IYI partiyi desteklemek vatan borcudur diyoruz
PARADA SIFIRLAMIŞLARDIR.BU ÇETENİN REİZİ KİM.
kolları kesilsin
ihbar edeni niye medyaya veriyosunuz!
tezgah şöyle kuruluyor önce iş adamına zorla çek ve senet imzalatıyorlar yüklü miktardaki çeki ödeyemeyen iş adamından hukukta kullanılarak sözüm ona avukatlarını yollayarak taahhüt alıyorlar ve hapisle tehdit ediyorlar iş adamıda çıkış bulamayınca intihar ediyor.Bu tür çeteler özellikle Denizli,Aydın,Konya,Antalya ve Burdur Bölgesinde oldukça çok. polis bu işi ciddiye alırsa daha bir çok çete ortaya çıkartılabilir.
ülkede adalet yok,hakim yok,savcı yok.ceteyi yakalasan ne olacak 2 ay sonra tamamı dışarıda ve yeniden çetecilik peşinde olacaklar.
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