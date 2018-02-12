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Ankara'da DEAŞ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 09:40 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu!

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Ankara DEAŞ operasyon gözaltı

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