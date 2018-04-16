Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"15 Temmuz menfur darbe girişimi ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele bağlamında, terör örgütleriyle iltisak sebebiyle Bakanlığımız kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 20'si (461 kariyer memuru) memuriyetten çıkartılmıştır. Diğer kategorilerdeki ihraçlarla birlikte toplam ihraç sayısı 568'e ulaşmıştır. Kamu görevinden çıkarılanlar arasından görevine iade edilen 4 kişi bulunmaktadır. Menfur darbe girişimi öncesi ve sonrası dönemde Bakanlığımızla ilişiği kesilen bahse konu 568 personelin 288'i meslek memuru, 173'ü konsolosluk ve ihtisas memuru, 1'i birinci hukuk müşaviri, 1 'i hukuk müşaviri, 9'u dışişleri uzman yardımcısı, 12'si iç denetçi, 35'i bilgisayar işletmeni, 3'ü programcı, 1'i avukat, 2'si mühendis, 2'si uzman, 1'i mali hizmetler uzmanı, 1'i memur, 4'ü mütercim, 1'i teknisyen, 1'i hemşire, 3'ü şoför, 1'i sürekli işçi ve 26'sı yurt dışı sözleşmeli personeldir. Meslek memurlarının 4'ü büyükelçi unvanına sahipken kamu görevinden çıkarılmıştır. Bank Asya hesapları çerçevesinde 12 merkez personeli ve 8 yurt dışı sözleşmeli personel ihraç edilmiştir. 2002-2017 yılları arasında merkez kadrolarında görevli personelden disiplin soruşturması sonucunda ilişiği kesilen memur bulunmamaktadır."
İHA
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