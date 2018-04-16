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Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 Temmuz menfur darbe girişimi ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele bağlamında, terör örgütleriyle iltisak sebebiyle Bakanlığımız kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 20'si (461 memur) memuriyetten çıkartılmıştır" dedi.

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz menfur darbe girişimi ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele bağlamında, terör örgütleriyle iltisak sebebiyle Bakanlığımız kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 20'si (461 kariyer memuru) memuriyetten çıkartılmıştır. Diğer kategorilerdeki ihraçlarla birlikte toplam ihraç sayısı 568'e ulaşmıştır. Kamu görevinden çıkarılanlar arasından görevine iade edilen 4 kişi bulunmaktadır. Menfur darbe girişimi öncesi ve sonrası dönemde Bakanlığımızla ilişiği kesilen bahse konu 568 personelin 288'i meslek memuru, 173'ü konsolosluk ve ihtisas memuru, 1'i birinci hukuk müşaviri, 1 'i hukuk müşaviri, 9'u dışişleri uzman yardımcısı, 12'si iç denetçi, 35'i bilgisayar işletmeni, 3'ü programcı, 1'i avukat, 2'si mühendis, 2'si uzman, 1'i mali hizmetler uzmanı, 1'i memur, 4'ü mütercim, 1'i teknisyen, 1'i hemşire, 3'ü şoför, 1'i sürekli işçi ve 26'sı yurt dışı sözleşmeli personeldir. Meslek memurlarının 4'ü büyükelçi unvanına sahipken kamu görevinden çıkarılmıştır. Bank Asya hesapları çerçevesinde 12 merkez personeli ve 8 yurt dışı sözleşmeli personel ihraç edilmiştir. 2002-2017 yılları arasında merkez kadrolarında görevli personelden disiplin soruşturması sonucunda ilişiği kesilen memur bulunmamaktadır."

İHA

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Ankara Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu FETÖ ihraç

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Karamollaoğlu: FETÖ ile gerçekten mücadele edilse AKP'nin yüzde 60'ı hapse girer.
PEKİ BUNLARI KİM İŞE ALDI.HANGİ SİYASİ PARTİ.ASIL TERÖRİST O SİYASİ PARTİ VE ÜYELERİDİR.İŞTEN ÇIKARLINLAR GARİBANLARDIR.
Ne istedilerse verdiler.. şimdi de PYD ye tırlar dolusu silah ve mühimmat veren ABD 'ye her türlü desteği veriyorlar.. ABD nin Mirac gecesi müslüman bir ülkeye yaptığı saldırıyı memnuniyetle karşılaşmışlar. Eskiden olsa monşer diplomasisi derlerdi..
bence daha çok var içerde bunlar çoğu maralcı sorsan hepsi miliyetci ama hocaları abd kukla olmuş kiliseye ayine çık dese cıa çıkacak
imansızlar böyle başlık mı olur şiddetli deprem sandım
100 binlerce kişi işsiz kaldı ohali uzatmanızda itirazların önüne geçmek
Memırları ihraç ediyorsunuz da o memurları yerleştiren siyasilere neden bir işlem yapmıyorsunuz.
sizide inşallah ihraç eden biri bulunur. doldurun keseleri bakalım . fetö ayağına boşaltın kadroları.
Darbe ile en ufak bir ilişkisi olan kahrolsun. Ama fetöcü diye garibanlara zulmedenlere de yazıklar olsun. Bileğinin hakkı ile işe girmiş, alın teri ile çalışan insanlardan ne istiyorsunuz. Devleti yönetenler bu hainleri fark edememiş, gariban nereden bilsin. 15 Temmuza kadar herkes siyasi bir rekabet zannediyordu. Böylesine kamufle olmuş, okulları vitrin olarak kullanan bir yapıyı MIT çözememiş, vatandaş ne yapsın?
MİLLİ EĞİTİMDE HALEN GÖREVDE OLAN FETÖCÜ ÖĞRETMENLER VAR
% 20 si 500 kişi demekki tamamı 2000 kişi ne yapar bu kadar personel. hükümet ancak uyandı. fetö adı altında kurumlardaki fazlalıkları postalayıp tadarrruf yapacaklar. şeker fabrikalarıda aynı zihniyetle özelleştiriliyor.
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