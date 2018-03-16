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Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında, Polis Koleji Sınavlarına yönelik incelemeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 2009 Polis Koleji Sınavı'nda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karara istinaden harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 20'ye yakın şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 2009 Polis Koleji Sınavına giren eski öğrenciler olduğu ve soruları önceden temin ettikleri iddia edildi.

Gözaltında alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, işlemlerine başlandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polis Koleji Sınavı usulsüzlük yakalama kararı operasyon

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sadece 2009 yılı değil 2010 yılında başarılı kızım polis kolleji sınavına girdi sonucu dahi alamadık sorduğumuzda polis kollejine girmek için çok büyük torpilin referansın olması lazım dediler bizimle ilgilenmediler bile bizde Allaha havalettik inşallah polis kollejinde torpil yapanlar haksızlık yapanlar hakettiği cezayı alır
OLAN DÜRÜST PIRLANTA GİBİ ÇOCUKLARIMIZ POLİS OLAMIYOR VE HAKKI YENİYOR. DİĞER TARAFTAN RÜŞVET ,YOLSUZLUKLA GELEN POLİS OLUYOR BU ŞARTLARDA GELEN DE YA VATAN HAİNİ YADA RÜŞVETÇİ OLUYOR. DÜRÜST POLİSLEMİZ DE TABİKİ ÇOK. YOLSUZLUKLA GELENŞER İÇİNDİR SÖZÜM.
Suriye çember içinde çember, sanki Afrin alınınca her şey bitecek gibi haber veriyorsunuz,şehit aile ve yakınlarına verin bakalım 10 dönüm arazi,iç anadolu gibi dağ taş olmasın...toprak için uğruna can verildiğini bilelim.
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