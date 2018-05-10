Ankara'da engelli okulunda dayak skandalı! WhatsApp grubunda dalga geçmişler

Ankara Mamak’ta engelli çocuklara yönelik eğitim veren Mamak Eğitim ve İş Uygulama Okulu’nda yaşanan rezalet, müdür yardımcısının şikâyetiyle ortaya çıktı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan Handan Y., Gül Özlem A. ve Şükran E. adlı öğretmenlerin WhatsApp grubunda uyguladıkları şiddeti konu alan yazışmaları ortaya çıktı.

‘KUDURUK DURMUYOR’

İddiaya göre, öğretmenler yazışmalarda “Nasıl dövmek bu”, “Kuduruk durmuyor”, “Gerçi ben az dövdüm bugün”, “Handan’la Şükran’dan bana sıra gelmedi”, “Anasını dövmek lazım bence” gibi ifadeler kullandı. Aynı WhatsApp grubundaki bir öğretmenin olayı bildirmesi üzerine harekete geçen okulun müdür yardımcısı Elif Akçaer, iddiaları okul idaresine bildirdi ve Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre; Akçaer, şiddetin yanı sıra öğretmenlerin, oyun hamurundan yaptıkları uygunsuz şekilleri öğrencilere gösterdiği iddiasını da ortaya attı. 3 öğretmenin yazışmaları ile ‘uygunsuz şekiller’in fotoğrafları da müdürlüğe gönderildi. Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen ücretli öğretmenlerden ikisi görevine devam ederken, Gül Özlem A.’nın ise bir süre önce istifa ettiği bildirildi.