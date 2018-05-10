Ankara'da feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı!

Keçiören'de Yozgat Bulvarı'ndan Etlik Caddesi istikametine seyir halinde olan Murat G'nin kullandığı 06 DG 6022 plakalı otomobil, Bağcı Caddesi'nden Ayvalı kavşağına giren Merve S. idaresindeki 06 RBF 26 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki yön levhaları ile trafik ışıklarının bulunduğu direklere çarparak devrildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Merve S. ile aynı araçta bulunan Yağmur Ö. ve Taner T, olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Diğer otomobilin sürücüsü Murat G. de yaralı olarak araçtan çıkarılarak yapılan müdahalenin ardından ambulansa alındı.

Yaralılar Hacettepe, Numune ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

(AA)

