HABER

Ankara'da feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 03:16 | Son Güncelleme

Ankara'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı!

Keçiören'de Yozgat Bulvarı'ndan Etlik Caddesi istikametine seyir halinde olan Murat G'nin kullandığı 06 DG 6022 plakalı otomobil, Bağcı Caddesi'nden Ayvalı kavşağına giren Merve S. idaresindeki 06 RBF 26 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki yön levhaları ile trafik ışıklarının bulunduğu direklere çarparak devrildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Merve S. ile aynı araçta bulunan Yağmur Ö. ve Taner T, olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Diğer otomobilin sürücüsü Murat G. de yaralı olarak araçtan çıkarılarak yapılan müdahalenin ardından ambulansa alındı.

Yaralılar Hacettepe, Numune ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

(AA)

Ankara'da korku dolu dakikalar! Ankara'da korku dolu dakikalar!
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
Son dakika! Golan Tepeleri'nde patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyorSon dakika! Golan Tepeleri'nde patlama sesi duyuldu, sirenler çalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası feci kaza

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı

Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı

Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum TT oldu

Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum TT oldu

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.