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Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! 9’u aktif komiser yardımcısı olarak çalışan, toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; ardışık telefon aramaları çalışmasında tespit edilen 9’u aktif komiser yardımcısı olarak çalışan, toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 15 şüpheli yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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Ankara FETÖ komiser yardımcısı gözaltı Son dakika

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