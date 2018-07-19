Ankara'da FETÖ operasyonu! Aralarında 9 komiser yardımcısı da var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; ardışık telefon aramaları çalışmasında tespit edilen 9’u aktif komiser yardımcısı olarak çalışan, toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 15 şüpheli yakalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı
Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız
Firari FETÖ'cü İpek'e şok! Londra'da ev hapsi verildi
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması! 28 gün şartı kalkacak mı?
Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç
CHP'de toplanan imza sayısı 526! Muhalifler yeterli imza için gün verdi
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum