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Ankara ve Bursa'da FETÖ operasyonu! İhraç edilenlere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 07:49 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa'da ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, en son kararname ile meslekten ihraç edilen 21 polis memuru gözaltına alındı.

Ankara ve Bursa'da FETÖ operasyonu! İhraç edilenlere gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen eski Gazi Üniversitesi çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

BURSA'DA İHRAÇ EDİLEN 21 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, en son kararname ile meslekten ihraç edilen 21 polis memuru gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup bir süre önce açığa alınanve ardından ihraç edilen 25 polis memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 25 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

AA/DHA

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