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Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte ait okullarda görev yapan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu! Öğretmenler için gözaltı kararı

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Ankara FETÖ öğretmen gözaltı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
YA BIRAKIN ARTIK KÜÇÜK BALIKLARLA UĞRAŞMAYI....BALİNALAR KARAYA VURDU....ONLARA BAKIN..
Bu is bitmeyecek insanlara verdiler gazi verdiler gazi vatan millet sakarya diye simdide gaza gelenleri Orgut uyeliginden topluyorlar. Insanlar korkup yurtdisina kaciyor bu yasananlarin acisi sanirim 50 yil surer. Hala 12 eylulun acilari devam ederken
öğretmenler masum... emekçi..siz meclise gelin ne istedilerde vermediniz...dil yarışmların da ağlayan sızlayanları tutuklayın devlet adına...yeter artık
Anlamadım gitti doğudaki üniverrsiteler bunların ana karargahları dokunan arıyan soran yok boş işler kafalar duruyor
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