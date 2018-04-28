HABER

Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 03:27 | Son Güncelleme

Ankara’da 3 kişilik ailenin yaşadığı dairede buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı. Dumandan zehirlenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kutlu Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2’inci katında Emre ve Elmas Ceylan çiftinin yaşadığı dairedeki buzdolabında patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan dolaptan daha sonra alevler çıkmaya başladı. Mutfaktaki diğer malzemelerin de tutuşmasıyla birlikte daire alevlere teslim oldu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Patlama sesiyle sarsılan karı koca, 9 aylık bebeklerini de alıp, can havliyle dışarı çıkarak itfaiyeye ihbarda bulundu. Bidonlarla daireye su taşıyan baba, itfaiye ekipleri gelene dek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yükselen dumanların tüm apartmanı sarması nedeniyle diğer daireler de tahliye edildi. Bir süre sonra adrese itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDULAR

Faciadan kıl payı kurtulan aile bireylerine, sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesinde bulunuldu. Anne Elmas Ceylan ve bebeği ayakta tedavi görürken, dumandan etkilendiği anlaşılan Emre Ceylan, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İtfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

İHA

Düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltıDüğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltı
Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir? Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara patlama apartman

En Çok Okunan Haberler

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

Öğrenci affı mı geliyor? Başbakan Yıldırım'dan gençlere müjde!

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

Müspet ne demek TDK? Müspet nedir? Müspet ne? Müspetin anlamı nedir?

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

ABD'li mevkidaşı, Orgeneral Akar ile telefonda Suriye’yi görüştü

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Korece tweet

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.