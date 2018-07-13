Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

AA'nın duyurduğuna göre Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek.

'BAKANLAR KURULU' YERİNE 'CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI'



Bugün saat 14.00'te ise eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni düzenlenecek.

YENİ KABİNE İLK KEZ TOPLANIYOR

Öte yandan Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesiyle toplantısını bugün Beştepe’de yapacak.

Erdoğan başkanlığında yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dışındaki isimler ilk kez katılacak.

Geçmişte bazı kritik Bakanlar Kurulu toplantılarına ‘Genelkurmay Başkanı’ sıfatıyla çağrılan Hulusi Akar da bugün ‘Milli Savunma Bakanı’ olarak Beştepe’de yerini alacak.



