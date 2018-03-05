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Ankara’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin 'güvenlik tehdidi' nedeniyle kapalı olacağının duyurulmasının ardından Ankara'da operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı alınan IŞİD'li 20 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

ABD, Ankara Büyükelçiliği’nin ‘güvenlik tehdidi’ nedeniyle bugün (5 Mart) kapalı olacağını duyurdu. Büyükelçilikten uzak durma çağrısı yapılan uyarıda, “popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişise güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın” ,”Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin”, “gelişmeler için yerel medyayı izleyin” ve “dikkat çekmemeye çalışın” denildi.

BUGÜN OPERASYON BAŞLADI

Sözcü'nün haberine göre uyarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD’li 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Habertürk’ün habere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nce 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA: İLAVE TEDBİRLER ALINDI

Ankara Valiliği ise dün yaptığı açıklamada, “İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.” ifadelerine yer verdi.

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Ankara IŞİD operasyon

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tezgah ı kuran talimatı veren kendileri uyaran kendileri aklınca yine ABD mesaj vermeye çalışıyor uslu durun huzurunuzu bozarım diyor inşallah Allah kendi başlarına versin 50 parça ya bölünsünler
tezgahı kuran da talimatı veren de kandan beslenen erdoğandır abd değil.istiklal de kendi halkını öldürtme emri veren de erdoğandır.erdoğan gibileri tarihe gömülmüştür ardındakilerle beraber.Allah ın izniyle yine öyle olacaktır.tarihin barbarlarının son savaşları.bu defa hep onları kurtaran kürtler onlara karşı.Allah kürtlere yardım etsin.kaybederlerse islam barbarların talanına uğrayacak.inş ataları gibi onlarında kursaklarında kalır.
TAKVİM GAZETESİ YAZARI ERGÜN DİLER ( 15 TEMMUZ ASKERİ DARBE TEŞEBBÜSÜ SONUNDA AMERİKANIN SON 60 YILDIR TÜM KURUMLARA YERLEŞTİRDİĞİ İHANET ŞEBEKESİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TASFİYE EDİLDİ KALANLARDA KIPIRDAYAMIYOR KIPIRDASADA ANINDA BAĞLANTILARI ÇÖZÜLÜP YAKALANIYORLAR AMERİKANIN TÜRKİYE İÇİNDE OPERASYON YAPACAK YAPTIRACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR ve TÜRKİYE KENDİNDEN EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR HİÇBİR GÜÇ BUNU DURDURAMAZ ENGELLEYEMEZ BU SAATTEN SONRA ) DİYOR
acaba bu adamlar eniştelerinden mi soruyor bu olayları
deaş-işid-pkk-ypg ABDnin elemanı.köpek sahibini ısırmaz.korkmayın.ABD ELÇİLİĞİ nin bir planı vardır yine.
Tezgah abd tarafından yapıldı bizzat abd ve pkk lılarca hazırlandı .
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