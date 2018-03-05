Ankara’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı kararı

ABD, Ankara Büyükelçiliği’nin ‘güvenlik tehdidi’ nedeniyle bugün (5 Mart) kapalı olacağını duyurdu. Büyükelçilikten uzak durma çağrısı yapılan uyarıda, “popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişise güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın” ,”Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin”, “gelişmeler için yerel medyayı izleyin” ve “dikkat çekmemeye çalışın” denildi.

BUGÜN OPERASYON BAŞLADI



Sözcü'nün haberine göre uyarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD’li 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Habertürk’ün habere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nce 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA: İLAVE TEDBİRLER ALINDI



Ankara Valiliği ise dün yaptığı açıklamada, “İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.” ifadelerine yer verdi.