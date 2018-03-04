HABER

Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:36 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında İstanbul'da 8 Mart Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda miting düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşma yaptı. Ankara'da ise açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var

Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı

Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, 'Dayanışmayla güçleniyoruz, hayatı örgütlüyoruz' sloganı ile Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

Ancak polis toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Grup polisin müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırılırken, çoğunluğu kadından oluşan 15 kişi gözaltına alındı.

KADINLAR GUNU

İSTANBUL'DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Emek Partisi Eş Genel Başkanı Selma Gürkan'ın yanı sıra çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık bir grup katıldı. Mitinge ayrıca DİSK, KESK, Halkevleri, İlerici Kadınlar Meclisi ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Miting öncesinde Özgürlük Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi ve meydana giden yollar ise polis bariyerleriyle ayrıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek aranarak içeri alındı.

Burada konuşan Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

ISTANBUL KADINLAR GUNU

Yaşamın her alanında şiddete, baskıya maruz kalan kadınların yanında olacaklarını ifade eden Buldan, "Kadınlar, her türlü baskı ve şiddet karşısında el ele, omuz omuza verecek. Kadınların özgürlük, eşitlik mücadelesi yüz yıllardır devam eden bir mücadeledir" diye konuştu.

Buldan, Zeytin Dalı Harekatı'nı da eleştirerek, "Bizler bu ülkede artık kadınların ağlamasını istemiyoruz. Bizler bu ülkede artık gencecik fidanlarımızı toprağın altına vermek istemiyoruz. Bizler artık aydınlık yarınlar, çocuklarımızın geleceği için kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini her daim sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadınların iradesinin savaş politikalarını da yıkacağını dile getiren Buldan, özgürlük ve eşitlik mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

"Cumhur ittifakı"na karşılık ittifak oluşturduklarını dile getiren Buldan, şunları kaydetti:

"Bugünlerde herkes bir ittifak yapma peşinde. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bugün buradan sizlerle birlikte yapacağımız ittifakı da açıklıyoruz. AKP hükümetine MHP ile ortak hareket ettiği cumhur ittifakına bir gönderme yapıyoruz. Bizim de ittifakımız var. Ancak bizim ittifakımız bir seçim ittifakı değil, seçimden sonra da devam edecek olan bir ittifak gerçekleştiriyoruz. Bu ittifakın adı 'kadın ittifak', Türkiyeli kadınlarla yapılan ittifaktır. Bu ittifakın adı, Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni'si, Süryani'si, Laz'ı, Çerkez'i ister asker olsun ister sivil olsun yaşamını yitiren tüm annelerin ittifakıdır. Barış ittifakıdır, kadın ittifakıdır, özgürlük ittifakıdır. Bu ittifakın adı, kalıcı bir ittifaktır. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyoruz." (AA-DHA)

Kadınlar Günü neden 8 Mart’ta kutlanıyor? İşte acı nedeni…Kadınlar Günü neden 8 Mart’ta kutlanıyor? İşte acı nedeni…
Kadınlar günü programında kahraman Türk kadınları şiirlerle anıldıKadınlar günü programında kahraman Türk kadınları şiirlerle anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadınlar günü 8 Mart Serbest Lezgin protesto Ankara HDP

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İlginizi Çekebilir

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

Esad'ın sinsi planı! ÖSO'ya af tuzağı!

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

İstanbul'da gök delindi! Art arda kritik uyarılar!

İstanbul'da gök delindi! Art arda kritik uyarılar!

Yunan basınından bomba iddia! Edirne'de tutuklanan Yunan askerleri...

Yunan basınından bomba iddia! Edirne'de tutuklanan Yunan askerleri...

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bunun gibi saçma sapan günleri fırsat bilip terör propagandası yapıyorlar yeter bu pislik pkklıları görmek istemiyoruz artık bunlara napılırsa yapılsın yoksa millet olarak çıkıp ıkı uc tanesinin kellesini sevap niyetine alıcaz.
Dünyayi kadinlar yönetsin.. koca gobekli, kaba etini 24 saat koltuklardan kaldirmayan, devlet kaynaklarini akrabalarina ve yabancilara peşkeş çeken, beyni bacak arasiyla yer degistirmis bir zihniyet, ülkeyi ve dunyayi ancak kaosa sürükler.
Diğer Haberler
‘Kenet Meydanı projesi’ Başkan Uysal’a ödül getirdi

‘Kenet Meydanı projesi’ Başkan Uysal’a ödül getirdi

Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için bisiklet turnuvası düzenlediler

Yeşilay Haftası'na dikkat çekmek için bisiklet turnuvası düzenlediler

Şehitler Akalan’da anıldı

Şehitler Akalan’da anıldı

Halk oyunlarında ‘Atakum’ farkı

Halk oyunlarında ‘Atakum’ farkı

Leyleklerin göçü görsel şölene dönüştü

Leyleklerin göçü görsel şölene dönüştü

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

Bakan Çavuşoğlu: Şehitlerimizin intikamını alacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.