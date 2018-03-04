Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var

İSTANBUL'DA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Emek Partisi Eş Genel Başkanı Selma Gürkan'ın yanı sıra çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık bir grup katıldı. Mitinge ayrıca DİSK, KESK, Halkevleri, İlerici Kadınlar Meclisi ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Ancak polis toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, 'Dayanışmayla güçleniyoruz, hayatı örgütlüyoruz' sloganı ile Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Belediyesi önünde toplandı.

Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı

Miting öncesinde Özgürlük Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi ve meydana giden yollar ise polis bariyerleriyle ayrıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek aranarak içeri alındı.

Burada konuşan Buldan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yaşamın her alanında şiddete, baskıya maruz kalan kadınların yanında olacaklarını ifade eden Buldan, "Kadınlar, her türlü baskı ve şiddet karşısında el ele, omuz omuza verecek. Kadınların özgürlük, eşitlik mücadelesi yüz yıllardır devam eden bir mücadeledir" diye konuştu.

Buldan, Zeytin Dalı Harekatı'nı da eleştirerek, "Bizler bu ülkede artık kadınların ağlamasını istemiyoruz. Bizler bu ülkede artık gencecik fidanlarımızı toprağın altına vermek istemiyoruz. Bizler artık aydınlık yarınlar, çocuklarımızın geleceği için kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini her daim sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadınların iradesinin savaş politikalarını da yıkacağını dile getiren Buldan, özgürlük ve eşitlik mücadelesine devam edeceklerini söyledi.