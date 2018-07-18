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Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:51 | Son Güncelleme

Ankara-Bolu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kızılcahamam ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ankara-Bolu karayolu üzerinden Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 LZ 474 plakalı otomobil, Çeştepe mevkiinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda henüz plakalı belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan 06 LZ 474 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Feci kaza nedeniyle 2 araçta bulunan 3’ü ağır 6 kişi yaralanırken, bazı kazazedeler araç içinde sıkıştı.

2 KİŞİ SIKIŞARAK CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, noktaya çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde yaralıları kurtarmak için işe koyulan ekipler, adeta zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan kazazedelerden 2’sinin sıkışarak can verdiği anlaşıldı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı halde kurtarılan 7 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza nedeniyle araçlardan kopan parçalar yol üzerine saçıldı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik polislerince yolda işaretleme yapılırken, trafik yaklaşık 2 saatliğine kontrollü olarak sağlandı. Hayatını kaybeden kazazedelerin bedenleri, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kaza hakkında soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Bolu trafik kazası Kızılcahamam

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