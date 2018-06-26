HABER

Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için valilikten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 12:22 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, Polatlı’da kaybolan Eylül Yağlıkara’nın arama çalışmalarının sürdüğünü, olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Küçük kızın kaybolduğu köyde tüm evler tek tek aranmıştı.

Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için valilikten açıklama

Ankara Valiliği, Polatlı’da kaybolan Eylül Yağlıkara’nın arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Polatlı ilçesi Uzunbey Mahallesi’nde kaybolan Eylül Yağlıkara isimli çocuğun kaybolması üzerine 22-25 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan arama çalışmalarına Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanılarak devam edilmektedir" denildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı belirtilerek adli soruşturma ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, 5 gün önce öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi.

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Çeşme'de palmiyeler için seferberlikÇeşme'de palmiyeler için seferberlik
Ağrılarından kurtulamazsa ötanazi istiyorAğrılarından kurtulamazsa ötanazi istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği Eylül Yağlıkara

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti

Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

Dikkat! Et yiyor! Kent ayağa kalktı

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

İstanbul Valiliği'nden uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ötenazi istiyor

32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk ötenazi istiyor

Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç

Karısı komşudan hamile kalınca çıldırdı! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.