Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül için valilikten açıklama

Ankara Valiliği, Polatlı’da kaybolan Eylül Yağlıkara’nın arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Polatlı ilçesi Uzunbey Mahallesi’nde kaybolan Eylül Yağlıkara isimli çocuğun kaybolması üzerine 22-25 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan arama çalışmalarına Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince keşif uçağı, drone, kadavra köpek timi, iz takip köpek timi ve motorlu yamaç paraşütleri kullanılarak devam edilmektedir" denildi.

Olayla ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı belirtilerek adli soruşturma ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, 5 gün önce öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi.

