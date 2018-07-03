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Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Keresteciler Sitesi'nde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Kresteciler Sitesi'ndeki fabrikada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesi'nde yer alan Keresteciler Sitesi'nde bulunan fabrikada çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak alevlerin yükseldiği yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. (DHA)

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Ankara Kahramankazan fabrika yangın Keresteciler sitesi sünger sünger fabrikası

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