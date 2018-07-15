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Ankara'da korkutan fabrika yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Saat 16.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Ankara- Konya Karayolu, Vilayetler Evi kavşağında faaliyet gösteren, kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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