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Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü.

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

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Hulusi Akar Valery Gerasimov Rusya TSK

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