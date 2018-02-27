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Ankara'da maganda dehşeti! Etrafa rastgele ateş açıp terör estirdiler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 00:24 | Son Güncelleme

Ankara’da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçitte silahlarını ardı ardına ateşleyerek terör estirdi.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde araç konvoyu yapan şahıslar, alt geçidin orta yerinde durarak yolu trafiğe kapattı. Daha sonra otomobilden inen şahıslar, ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

ÇİRKİN EĞLENCE DAKİKALARCA SÜRDÜ

Nidalar atarak ateş açmaya devam eden magandalar, çirkin eğlencelerini dakikalarca sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, bulvarın orta yerinde hiç kimseye aldırmadan ateş eden magandalar yansıdı.

(İHA)

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Ankara maganda maganda dehşeti

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
NE OLUCAKTI DEVLET YOKKI POLIS YOK ADALET ZATEN YOK POLIS ALSA SAVCI SERBEST BIRAKACAK KAFAM GUZELDI DEDIMI ISLEM TAMAM VEYA 15 TEMMUZDA SOKAKTAYDIM DESE ÖDÜL BILE ALIR
Yakalanınca afrin'e gitmek istiyoruz deyip serbest kalırlar.
hep merak ederim bunlar hangi partiye oy veriyorlar bi arastima yapilsa keşke..
herkesin eline silah almasına izin verirse devlet havayada ates ederler insanlarada hayvanlarada kimse taşiyamicak yasak olmalı
maganda dıyıl terörist denir onlara
afrine gönderin bunları birazda orda ateş et sinler
Allah'a şükürler olsun ki ülkede OHAL varda güven içinde yaşıyoruz polisimizin aldığı her kuruş helal olsun vatandaşın güvenliği için çalışıyorlar (!)
gencler ne güzel eğlenmiş. cezaların yaptırımların olmadığı yerde malesef. adamın 20 tane dosyası var hala insanların içinde geziyor
şu andaki siyasi konjektürde gayet normal !!!
Bunlar maganda değil suç örgütü üyesi. Bunlar arınteri dökmeden kısayoldan vurgunlar yapan ückagıcı dolandırıcı vesaire.
Eeee sonuç ne sonuç adamlar yol kapatıp sıkıp sıkıp gitmiş mi yani
Bunlar kesin esrar ve eroinci çıkar.
ne demişler?önemli!
Bu arabaların olakası var mobese var 2 saati geçmeli değil yakalanması
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