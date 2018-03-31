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Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 08:46 | Son Güncelleme

Ankara'da Kızılay-Batıkent yönünde seferler başlamadan önce hat bakım çalışması yapan iki metro kaza yaptı.

Ulus İstasyonu'nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre maddi hasar oluştu. Raylardaki hasarların ardından metro seferleri iptal edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü metro güzergahında otobüslerle ek sefer koydu.

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNA ÖZÜR DİLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yaşanan kazayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

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Tuna yaptığı açıklamada; "Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. Hasar ve durum tesbit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik - Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara batıkent Ulus Kızılay

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