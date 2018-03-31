Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildi

Ulus İstasyonu'nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre maddi hasar oluştu. Raylardaki hasarların ardından metro seferleri iptal edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü metro güzergahında otobüslerle ek sefer koydu.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNA ÖZÜR DİLEDİ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yaşanan kazayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Tuna yaptığı açıklamada; "Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. Hasar ve durum tesbit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik - Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diyoruz." dedi.