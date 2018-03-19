Ankara'da nükleer madde operasyonu!

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, değerlendirilen bir ihbar sonucu önceden takibe aldıkları bir gruba yönelik operasyon düzenledi. Pursaklar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, değeri yaklaşık 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen “kaliforniyum” maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam eden şebeke üyelerinin, maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları öğrenildi. Maddenin nereden, nasıl getirildiği ve satış için kimle anlaşıldığına yönelik araştırmalar devam ediyor.