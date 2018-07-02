Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki kızı Eylül’ü önceki gün toprağa veren İbrahim Yağlıkara çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor.

SON İSTEĞİ YÜREKLERİ BURKTU



Milliyet'in haberine göre, Yağlıkara, yaz aylarında geldiği ve kasıma kadar kaldığı Polatlı’da topladığı hasadı Bursa’da satarak Eylül ile birlikte 3 kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor. Yaz tatilini genellikle ailesiyle beraber Polatlı Uzunbeyli Köyü’nde geçiren küçük Eylül ile kız kardeşleri ise burada kuzenleri ve akrabalarıyla hasret giderirken, kış döneminin gelmesinin ardından anne Şerife Yağlıkara’yla eğitimleri için Bursa’ya geri dönüyordu. Evin en küçüğü Eylül’ün, olayın yaşandığı gün babasından son isteği kavun oldu.

"ONU DOKTOR OLARAK GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"



Eylül’ün cansız bedenine ulaşılmasından son ana kadar haberi olmayan baba Yağlıkara, “Onu önlükle, doktor olarak görmeyi çok istiyordum” dedi.

Cinayet zanlısının telefonunda cinsel içerikli görüntülerin çıkması soruşturma birimlerini harekete geçirdi. Zanlının, küçük çocuklara cinsel istismar dürtüsünü barındıran pedofil olup olmadığı araştırılıyor.

Cuma günü saat 18.00-19.00 sıralarında zanlı Uğur Koçyiğit’in çalıştığı çiftliğin karşısında ihbar üzerine yapılan çalışmalarda küçük Eylül’ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Ancak ekipler, cesedin Eylül’e ait olduğuna dair kesin tespite kadar Yağlıkara ailesine bilgi vermedi. Milliyet, küçük Eylül’ün cesedine ulaşıldığı gün saat 20.40 sıralarında baba İbrahim Yağlıkara’ya ulaşmıştı.