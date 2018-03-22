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Ankara'da operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, işitme engelli vatandaşları kooperatif kurmak bahanesiyle 11 milyon lira dolandıran 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i yakalandı.

Ankara'da operasyon!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler hakkındaki gözaltı kararının "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "suç örgütü üyesi olmak" iddiasıyla alındığı ifade edildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara operasyon dolandırıcılık

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