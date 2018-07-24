Ankara’da oto hırsızlarına 'Sembol-2' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve 25 çalıntı aracın ele geçirilip, çok sayıda şahsın gözaltına alındığı operasyonun devamı yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır devam eden çalışmalarda kendilerini “Sembol Grubu” olarak isimlendiren suç şebekesi takibe alındı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, çetenin lideri Gökhan Y.’nin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişiyi gözaltına alırken, kimlik bilgileri değiştirilerek change yapılan 23 değişik marka ve modelde çalıntı aracı da ele geçirdi.
Çete üyelerinin polisin takibine takılmamak amacıyla WhatsApp üzerinden haberleştikleri belirlendi. Özellikle çalıntı araç plakalarını şehrin değişik bölgelerindeki çöp kutularına kırarak attıkları anlaşılan çete üyelerinin change yapılacak araca “makas”, change yapılmış araçlara da “Kumaş” (Kumaş hazır mı?) dedikleri anlaşıldı.
Gözaltına alınan zanlılardan Gökhan Y., Yasin Y. ve İbrahim A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete üyelerinin özellikle tespitini güçleştirmek amacıyla Türkiye’nin birçok iline sattığı araçlar, sahiplerine teslim edilmek üzere Ankara’ya getirildi.
(İHA)
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