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Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç mahsur kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, biriken suların tahliyesi için rögar kapakları açıldı.

Ankara'da kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bugün öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı kavşaklar ile alt geçitleri su bastı. Polis ekipleri, güvenlik nedeniyle bazı alt geçitleri trafiğe kapattı.

Yağmura yakalanan vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin içinde kalan araçlar arızalandı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, biriken suların tahliyesi için rögar kapakları açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yaptı.

Yağmurdan dolayı bazı bölgelerde oluşan su birikintileri, trafiğin yavaş ilerlemesine neden oldu.

SU BASKINLARINA ANINDA MÜDAHALE

Gün boyunca aralıksız yağan şiddetli yağmur, Yenimahalle’de vatandaşları mağdur etti. Yenimahalle Belediyesi ekipleri olay yerlerinde incelemelerde bulunarak, dalgıç hortumlar ve vidanjörlerle mağdur vatandaşların imdadına yetişti. Yenimahalle Belediyesine bağlı 30 kişilik kriz timi, tam kadro olarak sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı.

Özellikle Batıkent’te tripleks evlerde ellerinde kovalarla su boşaltan vatandaşlarla birlikte çalışan ekipler, gelen ihbarları da anında değerlendirdi. Geç saatlere kadar süren su tahliye çalışmaları sonrası vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesine her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğu için teşekkür etti.

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DOLU YAĞIŞINDAN ETKİLENMEMEK İÇİN YOLU KAPATTILAR

İstanbul ve Eskişehir yollarında bazı araç sürücüleri doludan etkilenmemek için köprü altlarında durarak yağışın dinmesini bekledi. Bu nedenlerle de bu güzergahlardaki trafik durma noktasına geldi, diğer sürücüler bu duruma büyük tepki gösterdi. Başkentin bölge radyolarına bağlanan sürücüler, "Kendi araçlarını doludan korumak için köprü altlarına araçlarını durdurarak bekleyen ve trafiği felç edenler var. Kendilerini düşünen bu kişiler başkalarının can ve mal emniyetini hiçe sayıyorlar" dedi.

Bu arada sel ve su baskınlarının olduğu bölgelerde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sel sağanak yağış

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hamdolsun reisimiz sayesinde dunya kuraklık çekerken ülkemiz rahmetten bol bol alıyor.bu rahmet sadece reis recep tayyip erdoğanın yüzü suyu hürmetine bize veriliyor bunu bilin.1.8 milyar müslümanın duasını alan asrın halifesi sayılan reis sayesinde ülkemiz asla yağmursuz kalmaz.kuranda kaç yerde tayyip adı geçiyor bu kimi işaret ediyor sanıyorsunuz
@enteresan_adam arkadaş ironi yapmış ama millet anlamamış sanırım
gökçek in gittiği iyi oldu... bak; yeni başgan angaraya deniz getirdi.... sevinin angaralılar sevinin..deniz geldi deniz...
ALLAHIN SOPASI YOK Kuranı kerımd ede DEGI GIB CEBANI RABBİM FENALRA BÖYLE CEZA VERİYOR VE ANKARDAKİ PİSLİKLERİ TEMİZLİYOR GÖKECKIN YAPMADIGI KANALISZYONDAN
Yılar yılı bile bile lades diyen , inadına inadına oy veren angara halkının eseridir bu.
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