Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Ankara'da kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Bugün öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı kavşaklar ile alt geçitleri su bastı. Polis ekipleri, güvenlik nedeniyle bazı alt geçitleri trafiğe kapattı.
Yağmura yakalanan vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin içinde kalan araçlar arızalandı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, biriken suların tahliyesi için rögar kapakları açıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yaptı.
Yağmurdan dolayı bazı bölgelerde oluşan su birikintileri, trafiğin yavaş ilerlemesine neden oldu.
SU BASKINLARINA ANINDA MÜDAHALE
Gün boyunca aralıksız yağan şiddetli yağmur, Yenimahalle’de vatandaşları mağdur etti. Yenimahalle Belediyesi ekipleri olay yerlerinde incelemelerde bulunarak, dalgıç hortumlar ve vidanjörlerle mağdur vatandaşların imdadına yetişti. Yenimahalle Belediyesine bağlı 30 kişilik kriz timi, tam kadro olarak sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yaptı.
Özellikle Batıkent’te tripleks evlerde ellerinde kovalarla su boşaltan vatandaşlarla birlikte çalışan ekipler, gelen ihbarları da anında değerlendirdi. Geç saatlere kadar süren su tahliye çalışmaları sonrası vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesine her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğu için teşekkür etti.
DOLU YAĞIŞINDAN ETKİLENMEMEK İÇİN YOLU KAPATTILAR
İstanbul ve Eskişehir yollarında bazı araç sürücüleri doludan etkilenmemek için köprü altlarında durarak yağışın dinmesini bekledi. Bu nedenlerle de bu güzergahlardaki trafik durma noktasına geldi, diğer sürücüler bu duruma büyük tepki gösterdi. Başkentin bölge radyolarına bağlanan sürücüler, "Kendi araçlarını doludan korumak için köprü altlarına araçlarını durdurarak bekleyen ve trafiği felç edenler var. Kendilerini düşünen bu kişiler başkalarının can ve mal emniyetini hiçe sayıyorlar" dedi.
Bu arada sel ve su baskınlarının olduğu bölgelerde belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. (İHA/DHA)
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