Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Hikmet Sami Türk, DSP Genel Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, “Türkiye'yi bir tek adam yönetimine götüren iki parti ile ittifak yapması, uğruna mücadele ettiği ilkeleri ve kendisini inkâr etmesi anlamına gelir” dedi.

Hikmet Sami Türk, açıklamasında şunları söyledi:

“DSP'nin, yaptıkları Anayasa değişiklikleri ve uygulamalarıyla Türkiye'yi bir tek adam yönetimine götüren iki parti ile ittifak yapması, uğruna mücadele ettiği ilkeleri ve kendisini inkâr etmesi anlamına gelir. 10 milletvekili fazla verecek herhangi bir parti ile ittifak yapması ise, dürüstlük ilkelerine aykırı pazarlıkçı bir davranış olur. Seçim ittifakları, görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılır. Genel Başkanın tamamıyla farklı bir anlayışla yaptığı açıklamalar, DSP'nin Programı ve bugüne kadarki uygulamalarıyla bağdaşmamaktadır. O nedenle Genel Başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum”

HİKMET SAMİ TÜRK KİMDİR?



Hikmet Sami Türk 1935 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Daha sonra Almanya'ya giderek Köln Üniversitesi'nde hukuk alanında doktora yaptı.Eğitimi'nin ardından yurda dönen Türk, bir süre öğretim üyesi olarak çalıştı. 1988 yılında da profesörlüğe yükseldi. Bunun yanında 1995 ile 1999 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den Trabzon milletvekili seçilmiştir. 1997'de DSP'den insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı, 1999'da Milli Savunma Bakanı, 2000 yılında da Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.