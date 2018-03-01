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Ankara'da seçim ittifakı istifası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 'DSP’nin AK Parti ve MHP ya da DSP’ye 10 milletvekili fazla verecek A veya B partisi ile ittifak yapabileceğini' söylemesi üzerine Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet eski Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk istifa ettiğini açıkladı.

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Hikmet Sami Türk, DSP Genel Başkanlığına gönderdiği istifa dilekçesinde, “Türkiye'yi bir tek adam yönetimine götüren iki parti ile ittifak yapması, uğruna mücadele ettiği ilkeleri ve kendisini inkâr etmesi anlamına gelir” dedi.

Hikmet Sami Türk, açıklamasında şunları söyledi:

“DSP'nin, yaptıkları Anayasa değişiklikleri ve uygulamalarıyla Türkiye'yi bir tek adam yönetimine götüren iki parti ile ittifak yapması, uğruna mücadele ettiği ilkeleri ve kendisini inkâr etmesi anlamına gelir. 10 milletvekili fazla verecek herhangi bir parti ile ittifak yapması ise, dürüstlük ilkelerine aykırı pazarlıkçı bir davranış olur. Seçim ittifakları, görüş ve amaçları arasında yakınlık bulunan partiler arasında yapılır. Genel Başkanın tamamıyla farklı bir anlayışla yaptığı açıklamalar, DSP'nin Programı ve bugüne kadarki uygulamalarıyla bağdaşmamaktadır. O nedenle Genel Başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum”

HİKMET SAMİ TÜRK KİMDİR?

Hikmet Sami Türk 1935 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Daha sonra Almanya'ya giderek Köln Üniversitesi'nde hukuk alanında doktora yaptı.Eğitimi'nin ardından yurda dönen Türk, bir süre öğretim üyesi olarak çalıştı. 1988 yılında da profesörlüğe yükseldi. Bunun yanında 1995 ile 1999 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den Trabzon milletvekili seçilmiştir. 1997'de DSP'den insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı, 1999'da Milli Savunma Bakanı, 2000 yılında da Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
))) alemsiniz HDP ile ittifakta sıkıntı yok tabi)) "Tek Adamlık" diyor hâlâ arkadaş Seçmenleriniz iki yıldır" Diktatör Rejimi" diyerek TROLLEDİNİZ Peki 2019 da Sizin"Diktatör"Adayınız Kim olacak )) ve Milletin Önüne "__İşte Buda Bizim Diktatör Adayımız" deyipte HANGİ YÜZLE ÇIKACAKSINIZ Utanmazlar!
@palermo544 utanmazlık sana ait teröristle masaya oturup fetöyle ortak olanlar kimdi ulan unuttum ben :)) sen hatırlatsana
Bak diktatör diyorsun itiraf ediyorsun ,daha ne olsun .Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin.
@palermo544 bildirgesinde parlementer sisteme dönüş olana diktatör demen biraz saçma olmuş, ama düşünme yetisi olmayan sizlerde şaşılacak bir durum değil :)
Onur yüce bir olgudur
helal olsun onurlu davranmışsınız ....
fetönün adamları bunlar tek tek çıkıyor çürül elmalar
chdp yeni millet vekili kazandı ..
inanin şunların zerre mantik ya da dusuncesi yok. turkiyeyi tek adam yonetimine diyor. hangi ülke 10 adam tarafindan yönetiliyor. koalisyonlar her zmn ulkeyi ve diger ulkeleride bataga suruklemistir. abd trump, rusya putin , almanya merkel.. bunlar da tek adam o zmn. hadi bunlarin hepsini gectim.adama sorarlar ataturk ataturk diyorsunuz ataturk tek adamin en baba ornegi degil miydi ? senelerce rakip bilr yoktu kendisine olene kadar ulkeyi yonetmedi mi ? cok parti denemelerinin hikaye oldugunu gostermelik yapip rakip herkesi bahanelerle ortadan kaldirma mi ?
@samsun_izmir TEBRİKLER DEMOKRASİ ANLAYIŞINIZ BUMU ARAÇIN FLİM CAMINA BİLE BİR KİŞİ KARAR VERİYORSA HAKKINDA DAVA AÇILMAMIŞ BİRİNE ''BEN VARKEN O CEZAEVİNDEN CIKAMAZ'' DİYEN VARSA DEVAM EDİN ABD DE TRUMP NERDYSE MAHKEMNÜNE ÇIYORDU ZOR SIYIRDI ALDIĞI KARARI MAHKEME BOZUYOR ATATÜRK E DİL UZATMA BENCE O İSTESEYDİ KRAL OLURDU AMA O DEMOKRASİYİ SECTİ İLK PARTİYİ DE KENDİSİ KURDU ÖRNEK OLARAK BU GÜN VARSA TC ONUN SAYESİNDE
0.000000'5 oy oranı ile yaptığı Tafra'ya bak....
bravo onurlu bir davranış
Yazıklar olsun, futbolcular gibi kanınız ne renk belli değil
kaliteli insan kaliteli davranış
SAMİ TÜRK ONURLU İNSANMIŞ..KENDİNİ SATILIĞA ÇIKARTANLARIN YANINDA DURMAMAKLA İYİ ETMİŞ
SN SAMİ TÜRK TEBRİKLER İDEALİ UĞRUNA YAŞAR İNSAN
bu adam ne yapmış bu memleket için laftan başka bşi yapmıyolar işleri şow başka bi haltları yok
Vah vah çok büyük bir kayıp.Bu zat hala ne konuşuyor icraatlarını ve kafa yapısını gördük by by
oy oranı yüzde 1 olmayan partilerin başkanları milletvekili olabilmek için bin atla atıyorlar.yazıklar olsunhadi hiç bir ilkeniz yokta utanmanızda mı yok
Demekki hala onuru için yaşayan ve çalışan insanlarda Var. Tebrik ediyor ve önünde saygı ile eğiliyorum Sn. Sami TÜRK!!
FASÜLYEDEN İNİMETLER BAŞLADI KONUŞMAYA GELSEN NE OLUUUUUR KALSAN NE OLUR YOLUN SONUNA GELMİŞSİ GÜLE GÜLE
Dsp başkanı parayı veren düdüğü çalar demişşş tam milletin adamı
Üç Beş Oydan Fazlasını Alamayanlar Gündem Yaratmak İçin Ne Yapacaklarını Şaşırıyorlar.
Bir sürü beş para etmez yöneteceğine bir tane "adam" yönetsin daha iyi...
Bu ülkede hala bir kaç ilkeli insan olduğunu görünce tüm karamsarlığıma rağmen çocuklarımıza bırakacağımız bu giderek karanlığa gömülen ülke için az da olsa ümitleniyorum.
SÜLEYMAN SOYLULARA BEKİR BOZDAĞLARA MEVLÜT ÇAVUŞOĞULLARINA RAKİP OLACAK ŞU ADAMLARA BAKINCA AKPARTİNİN NEDEN SEÇİMLERİ BU KADAR RAHAT KAZANDIĞINA ARTIK ŞAŞIRMIYORUM.. BUNLARIN HEPSİNİ TOPLASAN TEK BİR MİLLETVEKİLİ ETMEZLER. ÇÜNKÜ SADECE SORUN ÜRETİYORLAR.. KENDİNCE BULDUN DEMİ ÇIKAR YOL İSTİFA ETTİN. EEE ÇÖZÜM NEREDE ? NE YAPTIN YANİ? KİME NE DERS VERDİN? SIRF YAYGARA
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