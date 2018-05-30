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Ankara'da Sezginler Aşireti'ne operasyon! (Sezginler aşiretinin lideri kimdir)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 07:27 | Son Güncelleme

Ankara'da son dakika gelişmesi! Sezginler Aşireti'nin üyelerinden oluşan ve aralarında polis, asker ve adli görevlilerin de bulunduğu iddia edilen gruba, özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. 64 adrese yapılan eş zamanlı baskında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada gizli bölmede cephanelik ayakkabılığın arkasında gizli geçit bulunması dikkat çekti. Peki 'Sezginler aşiretinin lideri kimdir? Sezginler aşireti aslen nereden gelmektedir?' İşte tüm ayrıntılar...

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre Sezginler Aşireti'nin üyelerinden oluşan ve aralarında polis, asker ve adli görevlilerin de bulunduğu iddia edilen gruba, polis ekipleri tarafından sahur vakti operasyon yapıldı. Özel haraket ekiplerinin de görev aldığı operasyonda, mescit ve çeşitli yerlere zulalanmış çok sayıda silah, para ve uyuşturucu ele geçirilirken, örgüt liderleri olduğu iddia edilen Göksel S. Gökçe S. ve Sinan S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın (KOM) organizasyonunda yasadışı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. “Sezginler Aşireti”nin üyelerinden oluşan örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonda Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Daire başkanlıklarından 300 personel yer aldı.

59 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Gece saatlerinden itibaren Ankara Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, daha önceden adresleri belirlenen 59 örgüt üyesinin yakalanması için sabah ezanıyla birlikte harekete geçti. Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, belirtilen 64 ayrı adrese birer birer girdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Özel Harekat Daire Başkanlığı mensubu polisler, belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşıyla kırarak şafak baskını gerçekleştirdi. Aralarında polis, askerlerin de olduğu iddia edilen örgütten 36 kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Göksel, Gökçe ve Sinan S.’nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu aktarıldı.

MESCİTTE CEPHANELİK BULUNDU

Baskınla birlikte gafil avlanan şahıslar, polis ekiplerince hemen kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra söz konusu örgütlere ait ev, iş yeri ve lokal görünümündeki yerlerde arama çalışması başlatıldı. Belirlenen yerleri didik didik arayan polis ekipleri, lokalde bulunan mescitteki kitaplığın arkasına gizlenmiş bir zula keşfetti. Gizli bölmeyi açan polisler, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, onlarca pompalı tüfek fişeği ele geçirdi. Ayrıca apartman boşluğunda bulunan elektrik panosu içinde ve daire içindeki vitrinin arkasında da zulalanmış vaziyette silah ve kurşunlar bulundu.

AYAKKABILIK ARKASINDA GİZLİ GEÇİT

Adreslerde aramalarını sürdüren ekipler, lokal olarak kullanılan mekanda, ani baskınlar esnasında kaçmak için yapılmış bir geçit buldu. Kapı gibi açılan ayakkabılıktaki bölmenin apartman boşluğundan sokağa çıktığı anlaşıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgulanmalarına devam ediliyor.

SEZGİNLER AŞİRETİNİN LİDERİ KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan yaklaşık 10 bin kişilik Sezginler aşireti uzun yıllardır isminden söz ettiriyor. Ankara genelinde ve özellikle Mamak, Hüseyingazi, Ulubey, Önder, Altındağ bölgesi, Çin çin, Yenidoğan bölgelerinde etkili olan aşiretin lideri olarak Sinan S. olduğu iddia ediliyor.

Uzun yıllardır CHP'yi destekleyen Sezginler aşireti 1 Kasım seçimlerinde istifa edip AK Parti'ye üye olarak gündeme gelmişti. Törenle 300 kişi hemen üye olurken, daha sonra da diğer aşiret üyeleri AK Parti'ye geçmişti.

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