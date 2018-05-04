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Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik Ankara merkezli soruşturmada 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 32'si yakalandı.

Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik Ankara merkezli soruşturmada 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara, İzmir ve Isparta illerinde toplam 45 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup 32 şüpheli yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Ankara gözaltı FETÖ Emniyet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Seçimden sonra siyasi ayağıda temizlenir umuduyla .
aday adayları iyi incelenmeli dokunulmazlık almadan devletimiz gereğini yapmalı bence yoksa siyayi ayağı temizlenmez diye düşünüyorum tüm partilerin aday adayları MİT iyi çalışma yapmalı tavşan yamacı ğeçmeden
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