Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Kalın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Demirci ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Tülay Akyüz görevlerinden alındı.
Görevden alınan diğer bürokratlar şunlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Bakanlık Başmüfettişi Yahya Kırlangıç, Maliye Bakanlığı Adıyaman Defterdarı Orhan Mutluay, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Ekinci de başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAKİ ATAMALAR
İçişleri Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine, Mersin Vali Yardımcısı Halil Karbuz, Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Hukuk Müşaviri Erkan Çapar, Eşme Kaymakamı Ozan Gazel, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Tekirdağ/Saray Kaymakamı Alp Arslan, Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, Antalya/Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, Pasinler Kaymakamı Harun Esin Polat, Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Saruhanlı Kaymakamı İlker Özerk Özcan, Araklı Kaymakamı Ahmet Günaydın, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Çanakkale/Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf Güni, Patnos Kaymakamı Engin Yalçın, Akyaka Kaymakamı Hasan Sazkaya, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve Delice Kaymakamı Nevzat Karkacı'nın atanmaları uygun görüldü.
AA
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