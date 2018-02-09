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Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 08:37 | Son Güncelleme

Ankara'dan gelen son dakika habere göre, aralarında TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman olmak üzere çok sayıda bürokrat görevinden alındı.

Ankara'da son dakika gelişme! Kamuda çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Kalın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Demirci ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Tülay Akyüz görevlerinden alındı.

Görevden alınan diğer bürokratlar şunlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Bakanlık Başmüfettişi Yahya Kırlangıç, Maliye Bakanlığı Adıyaman Defterdarı Orhan Mutluay, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Ekinci de başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAKİ ATAMALAR

İçişleri Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine, Mersin Vali Yardımcısı Halil Karbuz, Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Hukuk Müşaviri Erkan Çapar, Eşme Kaymakamı Ozan Gazel, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Tekirdağ/Saray Kaymakamı Alp Arslan, Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, Antalya/Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, Pasinler Kaymakamı Harun Esin Polat, Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Saruhanlı Kaymakamı İlker Özerk Özcan, Araklı Kaymakamı Ahmet Günaydın, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Çanakkale/Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf Güni, Patnos Kaymakamı Engin Yalçın, Akyaka Kaymakamı Hasan Sazkaya, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve Delice Kaymakamı Nevzat Karkacı'nın atanmaları uygun görüldü.

AA

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Kısacası siz yeteri kadar yediniz.Sıra diger sırtlanlarda.
ŞAYET ADALET OLSA FETOSA HER ISTEDIGINI VEREN FETO ILE KASILA KASILA POZ VERENLER DEVLETI YÖNETİYOR OLMAZ TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERMEKTEN HESAP VERIRDI PAPA COCUKLARI HAÇLI KALINTILARI
ver mehteri ver..
isabetli olmuş kimin ne olduğu belli değil zaten şu zamanda
değişim şart
onlari gorevden al kendi adamlarini yerlestir fetoculari kovup tayyipcileri yerlestiriyolar bi 30 senede bunlar bitmez
bu bürokratlar görevden alınalı 5 ay oldu,yerine atama bile yapıldı.ne son dakika sı?
görevden alma filan yok.yedekte bekleyen yandaş bürokratlara kadro açılması için yapılıyor.
depremle tsunamiyle bir ilgisi yok devlet makamları kimsenin tapulu malı değil oturduğu koltuk kimseye aileden miras kalmıyor önemli olan o koltuğa hak ederek gelmek görevde bulunduğun sürece kanunlara uyarak çalışmak devleti korumaktır. günü gelir biri kalkar diğeri oturur.
TÜRKİYE İYİYE GİTMİYOR
e tek adam işte bu atarım hesap soramassın ama hesabı sorulacak kımsenın ekmegıyle oynamayın gün gelır sızınde ekmegınızle oynarlar bu dünya etme bulma düntyası
Vay arkadaş biz yıllardır söylüyoruz tarım bakanlığı binası tamamen kapatılıp büyükbaş hayvan barınağı haline getirilmelidir köylerden kaliteli çobanlar burada çalışan bürokratlara işi öğretmelidirler Tarım ülkesi olan memlekette kırmızı etin fiyatını ayarlayamayan beceriksiz göbekli bürokratlar derhal çobanların yanında çıraklık yapmalıdır. Görevden alınmalarına çok sevindim belki kırmızı etin fiyatı düşer çünkü memleketteki bütün eti bakanlık çalışanları yiyiyor millete et kalmıyor
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