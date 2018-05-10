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Ankara ve İzmir'de operasyon: 189 kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 09:56 | Son Güncelleme

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kapatılan bir özel okulunun çalışanlarına yönelik 93 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan İzmir'de de FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında açıkta bulunan 91 muvazzaf askerin de yer aldığı 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara ve İzmir'de operasyon: 189 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara ve İzmir'de büyük FETÖ operasyonu başlatıldı. Toplamda 189 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ mensuplarınca oluşturulan dijital materyalde örgüt üyesi olduğuna ilişkin kayıtları bulunan, aynı zamanda HTS çalışması sonucu ankesörlü ve kontörlü telefonlardan sivil imamlarca aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli askerler tespit edildi.

Bunun üzerine önceden haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 91'i açığa alınan muvazzaf askerler ile 5 sivil imam hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 96 şüpheliden 65'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kapatılan bir özel okulunun çalışanlarına yönelik 93 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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