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Ankara'da son dakika operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü bir şekilde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da son dakika operasyon! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca bugün örgütlü bir şekilde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar bu kişilerden 25 kişi gözaltına alınmış olup, diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Ankara Son dakika operasyon gözaltı

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