HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 10:42 | Son Güncelleme

Ankara ve İstanbul güne operasyonlarla başladı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7'si binbaşı, 10'u yüzbaşı olmak üzere 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul'da da KHK ile kapatılan derneklerle ilgili düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 7'si binbaşı, 10'u yüzbaşı olmak üzere 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 8 ilde devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL'DA OPERASYON: 64 GÖZALTI KARARI

İstanbul'da KHK ile kapatılan 5 dernekle ilgili FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ‘Zühal İş ve Kadın Derneği’, ‘Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği’, ‘Mehtap Genç Akademi Derneği’, ‘Boğaziçi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği’ ve ‘Aktif Marmara Eğitimciler Derneği’nde görevli toplam 64 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, 39 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıntılar birazdan...

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?
TSK: Zap, Hakurk ve Kandil'deki hedefler vurulduTSK: Zap, Hakurk ve Kandil'deki hedefler vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ operasyon Jandarma yüzbaşı binbaşı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Size ne zaman operasyon gelecek,onları devlet kademelerine yerleştiren kim,hadiyin,işinizi garantiye almak için onlara Askerin belini kırdırdınız,eğer askerin beli 2 kere kırılmasaydı çoktam idam sehpasında can vermiştiniz fetoşunlan beraber+pkkanlan.
Diğer Haberler
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!

Saç kurutma makinesi bu hale getirdi!

Saç kurutma makinesi bu hale getirdi!

TEM'de feci kaza! Trafik kilitlendi

TEM'de feci kaza! Trafik kilitlendi

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti

Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.