Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Sipariş ettiği ürünleri almaktan vazgeçen mağdurlarına, hukuk bürosundan arandığı izlenimi yaratarak, "ya sipariş ettiğiniz ürünü alın, ya da hakkınızda icra takibi başlatılıyor" diyen şebeke üyelerinin, mağdurlarından başlattıkları hayali icra takibiyle olmayan dosyayı kapatmak için bile para aldıkları tespit edildi. Ankara’nın en yoğun bölgelerinden Kızılay’da bulunan bir binanın dairesini kiralayan dokuz kadın şüphelinin izledikleri bu yöntemle yüklü miktarda vurgun gerçekleştirdiği öğrenilirken, haftada 500 ile bin arası cinsel içerikli ürün sattıkları ve kendilerine aylık 30 ile 60 bin lira arası kazanç sağladıkları saptandı.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre Ankara'da polisin uzun zamandır takibe aldığı, tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı. Faturasız ve belgesiz yabancı menşeili cinsel içerikli ürünleri call center yoluyla pazarlayan şüphelilerin bu yöntemle haftada 500 ile bin arası kaçak cinsel içerikli ürün sattığı tespit edildi. Yasadışı yollardan sattıkları ürünlerden ayda 30 ile 60 bin lira arası gelir elde ettikleri öğrenilen şebekenin Kızılay'da bulunan adresine yönelik yapılan aramalarda 4 binin üzerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi.