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Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Ankara’da tamamı kadın şüphelilerden oluşan kaçakçılık şebekesinin faturasız ve belgesiz yabancı menşeili cinsel içerikli ürünleri call center yoluyla sattığı ortaya çıktı.

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Sipariş ettiği ürünleri almaktan vazgeçen mağdurlarına, hukuk bürosundan arandığı izlenimi yaratarak, "ya sipariş ettiğiniz ürünü alın, ya da hakkınızda icra takibi başlatılıyor" diyen şebeke üyelerinin, mağdurlarından başlattıkları hayali icra takibiyle olmayan dosyayı kapatmak için bile para aldıkları tespit edildi. Ankara’nın en yoğun bölgelerinden Kızılay’da bulunan bir binanın dairesini kiralayan dokuz kadın şüphelinin izledikleri bu yöntemle yüklü miktarda vurgun gerçekleştirdiği öğrenilirken, haftada 500 ile bin arası cinsel içerikli ürün sattıkları ve kendilerine aylık 30 ile 60 bin lira arası kazanç sağladıkları saptandı.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre Ankara'da polisin uzun zamandır takibe aldığı, tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı. Faturasız ve belgesiz yabancı menşeili cinsel içerikli ürünleri call center yoluyla pazarlayan şüphelilerin bu yöntemle haftada 500 ile bin arası kaçak cinsel içerikli ürün sattığı tespit edildi. Yasadışı yollardan sattıkları ürünlerden ayda 30 ile 60 bin lira arası gelir elde ettikleri öğrenilen şebekenin Kızılay'da bulunan adresine yönelik yapılan aramalarda 4 binin üzerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

"YA ÜRÜNÜ AL YA DA HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATILIYOR"

Müşterilerin sipariş verdiği ürünü almaması üzerine ise kendilerini hukuk bürosundan arıyormuş izlenimi veren şebeke üyelerinin, müşterilere, "ya bu ürünü alın ya da hakkınızda icra takibi başlatılacak" dedikleri bildirildi. Müşterileri hakkında hayali icra dosyaları da açan şüphelilerin mağdurlarından açılan hayali dosyayı kapatma bedeli aldıkları, mağdurlarına yüksek bedelli icra dosyalarının kapanması için sözde orta yolu bularak düşük para alıp dosyayı kapattıklarını söyledikleri ortaya çıktı.

124 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin 4 yıl boyunca bu yöntemle yüklü miktarda vurgun gerçekleştirdiği belirtildi. Diğer yandan kaçakçılık ekiplerince bu yıl içerisinde il genelinde şu ana kadar yapılan çalışmalarda aralarında cinsel içerikli ürünlerin de yer aldığı toplam 354 bin adet hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda 124 şüpheliye ise işlem yapıldı.

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Ankara kaçakçıklık çetesi cinsel içerikli ürün

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eğitim şart:)
nişasta doldurulmuş kapsüller veya tabletler...zararı yok ama faydası da yok..
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