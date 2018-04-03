Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

Akkuyu Nükleer Santrali'nin güvenli ve çevre dostu olacağını söyleyen Putin, "Türkiye'de yeni bir sektör oluşturuyoruz" dedi.

PUTİN: 2023'TE AKTİF HALE GETİRİYORUZ 16:34 Putin: Bu proje, Türk-Rus ilişkilerinin bir simgesi haline gelecek Akkuyu NGS'nin temel atma töreninde katılımcılara hitap eden Rusya Devlet Başkanı Putin, sözlerine Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'nun inşa sürecinin başlaması dolayısıyla herkesi tebrik ederek başladı.

ERDOĞAN: EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ 16.40 - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar şöyle:

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende, Akkuyu Santralı'nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı gerçekleştirildi.

16:20 Albayrak: Tarihin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz Akkuyu NGS'nin temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz" dedi.

Putin, "Akkuyu NGS'yi 2023 yılında hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Bu proje, Türk-Rus ilişkilerinin bir simgesi haline gelecek" diye vurguladı.

"Akkuyu'nun güvenlik standardı en yüksek düzeyde olacak" diyen Putin, projeye stratejik yatırım statüsü verilmesi nedeniyle Türk tarafına teşekkür ederken, bunun ekonomik faydalar sağlayacağının altını çizdi.

Albayrak, "Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Akkuyu'da inşaatın başlaması ile 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacak ve yüzde 80'i de Türk çalışan olacak. 3 bin 500 kişi de bitiminde çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlaca dolarlık iş imkanı oluşacak" diye konuştu.

PUTİN BEŞTEPE'DE



15.55 - İki ülkenin milli marşları eşliğinde resmi tören devam ediyor.

15.50 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i resmi törenle karşılıyor.

PUTİN'İN UÇAĞI GECİKMELİ OLARAK 15.20'DE İNDİ



15.30 - Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.

15.25 - Moskova'dan 8 bakanla Türkiye'ye gelen Putin'i havaalanında Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve yetkililer karşıladı.

15.20 - Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na 15.20'de indi. Rus lider seçim sonrası ilk gezisini Türkiye'ye yapıyor.

15.00 - Rusya Devlet Başkanı Putin’in uçağının 15.00 sularında Türkiye’ye inmesi bekleniyordu. Ancak Rusya'dan gecikmeli olarak kalktığından, inişi de beklenenden geç olacağı bildirildi.