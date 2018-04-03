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Ankara'da tarihi gün! Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

Akkuyu Nükleer Santralı temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün gerek ülkemizin kalkınması gerekse Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz' dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, ise Akkuyu Nükleer Santrali'nin güvenli ve çevre dostu olacağını söyledi.

Türkiye’nin 1955’te başlayan nükleer enerji sürecinin ilk santral projesi olan ‘Akkuyu Santralı’nda temel atma töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende, Akkuyu Santralı'nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı gerçekleştirildi.

İşte törende yaşananlar;

İKİ LİDER TEMELİ ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin dev projeninin düğmesine basarak ilk harcı attı.

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ERDOĞAN: EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

16.40 - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar şöyle:

  • Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostum Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve heyet üyelerine hoşgeldiniz diyorum. Bugün gerek ülkemizin kalkınması adına, gerekse Rusya Federasyonu enerji işbirliği adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bugün burada değerli dostum Putin ile birlikte temeli atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. Türk Akım Doğalgaz Hattı ve Akkuyu Nükleer güç Santrali bunlardan bazılarıdır. Rusya ile birlikte bir çok stratejik projeyi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin güvenli sürdürülebilir enerjiye sahip olması için nükleer enerji önemli yer tutuyor.

PUTİN: 2023'TE AKTİF HALE GETİRİYORUZ

16:34 Putin: Bu proje, Türk-Rus ilişkilerinin bir simgesi haline gelecek
Akkuyu NGS'nin temel atma töreninde katılımcılara hitap eden Rusya Devlet Başkanı Putin, sözlerine Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'nun inşa sürecinin başlaması dolayısıyla herkesi tebrik ederek başladı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin güvenli ve çevre dostu olacağını söyleyen Putin, "Türkiye'de yeni bir sektör oluşturuyoruz" dedi.

Akkuyu NGS projesinin önemini belirtmenin zor olduğunu kaydeden Putin, santralin Türk atom endüstrisinin temelini oluşturacağını vurguladı.

"Akkuyu'nun güvenlik standardı en yüksek düzeyde olacak" diyen Putin, projeye stratejik yatırım statüsü verilmesi nedeniyle Türk tarafına teşekkür ederken, bunun ekonomik faydalar sağlayacağının altını çizdi.

Putin, "Akkuyu NGS'yi 2023 yılında hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Bu proje, Türk-Rus ilişkilerinin bir simgesi haline gelecek" diye vurguladı.

16:31 Rosatom Başkanı: 350'den fazla Türk şirketi projede yer almaya hazır
Akkuyu NGS'nin temel atma töreninde konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, 350'den fazla Türk şirketinin projenin gerçekleştirilmesinde yer almaya hazır olduğunu söyledi.

16:20 Albayrak: Tarihin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz
Akkuyu NGS'nin temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz" dedi.

Albayrak, "Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Akkuyu'da inşaatın başlaması ile 10 bin kişilik istihdam alanı sağlayacak ve yüzde 80'i de Türk çalışan olacak. 3 bin 500 kişi de bitiminde çalışıyor olacak. Sanayimize milyarlaca dolarlık iş imkanı oluşacak" diye konuştu.

PUTİN BEŞTEPE'DE

15.55 - İki ülkenin milli marşları eşliğinde resmi tören devam ediyor.

15.50 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i resmi törenle karşılıyor.

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PUTİN'İN UÇAĞI GECİKMELİ OLARAK 15.20'DE İNDİ

15.30 - Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.

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15.25 - Moskova'dan 8 bakanla Türkiye'ye gelen Putin'i havaalanında Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve yetkililer karşıladı.

15.20 - Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na 15.20'de indi. Rus lider seçim sonrası ilk gezisini Türkiye'ye yapıyor.

15.00 - Rusya Devlet Başkanı Putin’in uçağının 15.00 sularında Türkiye’ye inmesi bekleniyordu. Ancak Rusya'dan gecikmeli olarak kalktığından, inişi de beklenenden geç olacağı bildirildi.

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Rusya putin Ankara cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İKİ DÜNYA LİDERİ.BİRİÖZÜR,AF DİLEYEN.DİĞERİ ÖZÜR AF DİLENEN.BÜYÜKSÜN PUTİN.O ÖZÜR DİLEYEN UTANÇ MEKTUBUNU İYİ SAKLA.
Ruslar ile Türkler asya medeniyeti aslında rus çarlığı daha yokken altın-orda Türk devleti vardı.
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