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Ankara'da tombala operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:19 | Son Güncelleme

Sincan'da bir binanın bahçesinde tombala oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı

Ankara'da tombala operasyonu

Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir binanın bahçesinde tombala oynatıldığı ihbarı üzerine polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 60 zanlı yakalandı.

Yenikent'te kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aldığı istihbaratları değerlendiren emniyet ekipleri, Zir Vadisi'nde bahçe içerisindeki bir binada tombala oynatıldığını tespit etti.

Adresin jandarma sorumluluk bölgesinde yer alması nedeniyle düzenlenen ortaklaşa operasyonda, bina çevresinde gözcü olarak görevlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

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Daha sonra binaya giren ekipler, tombala oynayan ve oynatan 57 kişiyi yakaladı.

Operasyonda, tombala kartları ve makinesine el konuldu.

Zanlılar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

AA

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Ankara tombala

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