Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Ankara'da dün operasyon düzenlenmiş, 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği iddia edilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şebeke üyelerinin maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları iddiası ajanslara yansımıştı.

İNCELEME YAPILDI

Operasyonun ardından özel cihazlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) uzmanları, nükleer maddeyle ilgili ilk incelemelerini tamamladı.

'RAKYOAKTİF ÖZELLİĞİ YOK'

Ankara'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen "kaliforniyum" maddesiyle ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg Nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğünden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları yakalanan maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.