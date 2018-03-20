HABER

Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:20 | Son Güncelleme

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu; Ankara'da ele geçirilen ve 70 milyon dolar değerindeki Kaliforniyum olduğu öne sürülen madde ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. "Ankara'da ele geçirilen ve nükleer içerikli olduğu açıklanan madde, organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır" denildi.

Ankara'da dün operasyon düzenlenmiş, 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği iddia edilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şebeke üyelerinin maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları iddiası ajanslara yansımıştı.

İNCELEME YAPILDI

Operasyonun ardından özel cihazlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) uzmanları, nükleer maddeyle ilgili ilk incelemelerini tamamladı.

'RAKYOAKTİF ÖZELLİĞİ YOK'

Ankara'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen "kaliforniyum" maddesiyle ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg Nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğünden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları yakalanan maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.

Arnavut Met yakalandı!Arnavut Met yakalandı!
Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruzYeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz
Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nükleer madde ankara operasyon vücut tarayıcı cihaz kaliforniyum

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

Okuyucu Yorumları 3 yorum
basit bir yanıltma hedef saptırma.tersi bir bölgede mutlaka bir şey geçirmişlerdir
tabi tabi biz oyle sanalım. yemis gibi gorunelim, nukleer degildir tabi.
Acaba ilk kim dedi yada uydurdu 72 milyon dolara anlaştıklarını . onu bulun sorun neresinden uydurmuş
Diğer Haberler
Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Arnavut Met yakalandı!

Arnavut Met yakalandı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.