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Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Ankara'da kurulan 'gizli merkez' görüntülendi. Kamunun stratejik kurumlarındaki veriler, Ankara’da yer altında kurulacak bu gizli tesiste depolanacak. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi nükleer saldırı da dahil hiçbir saldırıdan etkilenmeyecek.

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Türkiye, savaş, doğal afet, siber saldırı gibi olağanüstü koşullarda dahi, kamu kurumları arasında ulusal veri akışının ve iletişimin kesintiye uğramadan ve susmadan çalışmasını sağlayacak, yüksek güvenlikli stratejik merkez oluşturulması için harekete geçti. Ankara’da inşa edilecek olan “Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi” Projesi, kritik devlet kurumlarında bulunan hayati öneme sahip ulusal verilerin yedeklenerek korunmasını sağlayacak.

308 BİN DÖNÜME KURULACAK

Akşam’dan Miray Çimen’in haberine göre; Nükleer ve elektromanyetik saldırılarda dahi etkilenmeyecek olan merkez, dört ayrı bölümden oluşacak. Bu bölümlerden “Zone-1” olarak adlandırılan birim, yer altına gömülerek inşa edilecek. Ankara’da 308 bin dönümlük bir alanda kurulacak olan stratejik merkez, olası nükleer, kimyasal, biyolojik ve elektromanyetik saldırılar halinde, savunma sistemini devreye sokarak kendisini dışarıya kapatacak.

ÇALIŞAN İÇİN YAŞAM ALANI

“Zone-1” merkezindeki personel dışarı ile irtibat kesilse dahi, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan aylarca görev yapabilecek. Bu kapsamda, yaşam alanlarından, sağlık birimlerine, su tanklarından, gıda depolarına kadar yaşamsal ihtiyaçlar ve alanlar oluşturulacak.

"GÜVENLİ ALAN" İLAN EDİLECEK

Kamuda yeni bir network ağı geliştirdiklerini ifade eden Kılıç, “Bütün kamu kuruluşlarındaki verileri süreç içinde bu tesise taşıyacağız. Türkiye'nin iki farklı coğrafyasında yedekli bir yapı oluşturmayı planlıyoruz” diyerek şunları söyledi:

Veri merkezlerini yapmanın bazı kriterleri var. Ana yola, yaşam alanlarına belli bir mesafede olması gerekiyor. Fiber altyapı güzergahında olması gerekiyor. Bu kriterlere göre Ankara’da 308 bin dönümlük bir yer tahsisini yaptık.

Projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, “güvenli alan” ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek.

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YERİ GİZLİ TUTULACAK

Haberleşme Genel Müdürü Kılıç, stratejik merkezin kurulacağı alınan netlik kazandığını, ancak ulusal güvenlik nedeniyle yerinin gizli tutulacağını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç şunları kaydetti: Bütün ülkeler için bilgi çok kıymetli bir hazine. Stratejik öneme sahip kamu kurum ve kuruluşlarındaki verilerin ve bu verilere ilişkin iletişim ağının, uluslararası standartlarda bir merkezde korunması gerekiyor.

Bu proje bilgilerin, nükleer, elektromanyetik veya siber saldırılara karşı yüksek güvenlikli merkezde barındırılması ve kesintisiz veri akışının yapılmasını sağlayacak. Koordinatları gizli tutulacak. Burası Türkiye'nin en kritik tesisi olacak. Nükleer, elektromanyetik saldırılar dahil sistemlerin susmadan, kesintiye uğramadan devam edeceği bir tesis planlıyoruz. Yer tahsisi yaptık. Teknolojisini belirledik. 15 bin metrekare bir beyaz alan. Sanal masa üstünden direk veri merkezine erişip çalışabilecek. Ciddi bir donanım israfından kurtulmuş olacağız.

ZONE-1'E NÜKLEER SALDIRI BİLE İŞLEMEYECEK

Tesis 4 bölümden oluşacak. Projede ‘Zone-1’ olarak adlandırılan bölüm, yer altına gömülerek inşa edilecek. Bu bölüm, nükleer, elektromanyetik, kimyasal veya biyolojik saldırılarda dahi kesintisiz çalışacak. Olası saldırıda bu bölüm, savunma mekanizmasını devreye sokarak kendisini dışarıya kapatacak. ‘Zone-1’de her türlü yaşam alanı, depo ve sağlık ünitesi oluşturulacak.

Yedek olacak veri merkezleri hakkında da bilgi veren Kılıç, “Özel sektörün var olan yerlerinden hizmet almayı planlıyoruz" dedi.

İnternet Değişim Noktaları ilk etapta 1 tane Ankara, tane İstanbul’da olmak üzere 2 İDN kuracağız. Birinci aşamada kaynağı yurt içinde olan trafiğin yine yurt içinde sonlanması. İkinci aşamada yurt dışına çıkışın da İDN'den çıkmasını sağlamak olacak. Daha sonra 4 İDN daha kurulacak. Güneydoğu’ya doğru Orta Asya’ya çıkmak için 1 tane kuracağız. Doğu’ya doğru Kafkaslar’a doğru koyacağız. Bir tane belki Akdeniz’den Kıbrıs olur.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara nükleer Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Höt korkusu nelere kadir. İşini düzgün yapanlar kimseden korkmaz halkın içinde yürürler bizimkiler kaçacak delik inşaa ediyor kendilerine.
sen görüntülediysen gizliliği kalmamıştır bire ne diyelim zeka sahibi seni
yeri belli zaten 2 kavak agacinin ortasindaki beyaz takkeli binay sirtini ver 500 adim sonra.
gizli olacaksa niye haber yaptırıp açıklama gereği duyuyorsunuz
Yeri nasıl gizli kalacak? inşaat esnasında görülür
çok güzel bi proje. mutlak olmalı.
308 Bin dönümden bahsediliyor. Yer altındaki o bölgenin nasıl gizli tutulabilir. Onlarca işçi çalışacak ve hepside bilecek orayı. Gizli tutulma şansı sıfır..
bu saatten sonra gizli kalır mı bilemedim.
gizli kalsa olmazmıydı bu bilgi, ben dahil kimsenin bilmesine gerek yok, Bu Gibi yerler sadece 1 tane değil binlerce olması lazımdı.
çok geç kalınmış bir proje... keşke herşeyi zamanında ve daha öngörülü şekilde yapabilsek...
Gizli kalması gereken yerlein ilgisi basına verilmemeli.Varlığı bilinen her şeyi düşman öğrenebilir.
Konyalı bilimadamlarının desteği alınmalı
ilginç
Adı gizli üs ama nerede olduğu ve iç mekanın her ayrıntısı fotğraflarla anlatılmış! Bari koordinatlarını verinde tam olsun! Demekki milletin aklıyla bu derece dalga geçiliyor. Demekki halk bu derece ahmak yerine konabiliyor!
maşallah çok gizli
Allah a şükür iyi ki gizli yapılmış daha acılır acılmaz resmi cekilip sosyal medyaya 'entegre' edilmiş vah ülkem vaaah
artık sır değil ????
çok gizli kordınatları vermemıssınız
Adı "gizli üs" haa, hişşş amman kimse duymasın!
Amerikadaki 51.bölge gibi.Ama ne çalışmalar yapılır bilemeyiz
GİZLİ KALMASI için, KONUM da ATARMISINIZ ! ! ! Saygılarımla
gizli merkezin haberini yapan bu kadar salak bir internet haber sitesi başka bir ülkede varmı acaba
herkesin haberi var artık ona gizli üs demeye gerek yok üs diyelim
GİZLİSİMİ KALMIŞ ACIKLAMISSINIZ İŞTE ELİN GAVURU TURKIYEDE NEYIN OLUP BITTIGONO BİLIYO ZATEN
madem bu kadar önemli ve gizli bir yer olacak neden medyada haber yapılıyor anlamadım
masallah sir dedin ifsa ettin herseyi ne sir ne sır
insanların değeri yok... komik
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