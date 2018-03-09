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Ankara'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

Ankara’da 1 Şubat’ta Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı’nda 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ankara Çukurambar'da Şubat ayının ilk gününde meydana gelen olayda büyük bir patlama gerçekleşmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.

Görüntülere göre terörist Ersan Ertogan, büyük bir sırt çantasıyla geldiği Vergi Dairesi’nin önünde öncelikle giriş bölümündeki sütuna yöneliyor. Yanındaki büyük çantayı sütunun önüne koyan zanlı, yanında ayrıca getirdiği fünye kurulumu gerçekleştirerek yaklaşık 1 dakika içerisinde bina önünden ayrılıyor. Bu görüntülerden yaklaşık 20 dakika sonra da patlama gerçekleşiyor.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PYD/YPG tarafından Çukurambar’da bulunan vergi dairesinin önüne 1 Şubat'ta bombalı çanta bırakılmış, patlama sonrasında 4 kişi yaralanmıştı. Güvenlik birimlerinin yaptığı araştırmalarda saldırıyı koordine eden kişinin, bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren ve Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı “Ebu Serdar” kod adlı Alan Chuckmaus olduğu tespit edilmişti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayın ardından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahsa yardım ederek aynı araçla kaçan 2 kişinin Osmaniye'de, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu aracın ise Adana'da yakalandığı bildirilmişti. Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişinin Şırnak, 2 kişinin de Mardin olmak üzere toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı kamuoyuna açıklanmıştı.

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktıAnkara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
pyd nin vergi dairesiyle ne işi olur akıl var mantık var o vergi dairesini kim patlatti patlatildigi gün o daireye kimler girdi ne çalındı ne yok edildi bunun araştırılması lazım gerçi bu işi yapan araştırmalaz tabii bunlarda milletin aklıyla dalga geçiyor nasılsa halk koyun olmuş gidiyor ne desek inaniyor nasil fetoyla bütün kirli işlerimizi hallettik kimse birşey demedi bunuda bu sekilde halledelim kim ne diyecek
bu tür saldırı yapan kişileri işkenceli sorgudan sonra öldürmek lazım bak bakalım ondan sonra bir bomba patlıyormu hiç tanımadığı insanları öldürmek amaçlı saldırıdan sonra devletin şefkatli kollarına kalıyor karnını doyuruyor
Halkı aptal yerine koyuyorlar bunlar..
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